Horacio Rodríguez Larreta cruzó a Cristina Kirchner tras su discurso en el acto de la CTA

Horacio Rodríguez Larreta, jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, apuntó fuerte contra Cristina Fernández de Kirchner, luego de su discurso en un encuentro de la CTA, en Avellaneda. La vicepresidenta realizó críticas al Gabinete de Alberto Fernández, y el alcalde porteño no dejó pasar la oportunidad: “Esperemos que empiecen a cambiar”.

"Hizo una autocrítica de su propio Gobierno. Lo que esperamos ahora es que empiecen a cambiar. Ella misma dijo que a la inflación no le estaban encontrando la vuelta", dijo Rodríguez Larreta.

El jefe de Gobierno porteño participó del cierre de un búnker de venta de droga en el Barrio Zavaleta, y en declaraciones a la prensa también apuntó contra la subsecretaria de Asuntos Penitenciarios y exinterventora del Servicio Penitenciario Federal, María Laura Garrigós de Rébori.

"En la Cuidad no vamos a cambiar nuestra decisión política de ir contra los delincuentes. Los delincuentes tienen que estar presos. Hay un convenio con el Gobierno nacional y ellos deberían llevarse a los presos a las cárceles federales y no lo están cumpliendo. Justamente no lo cumplen por lo que le dijo la secretaria penitenciaria a Marcelo D'Alessandro", disparó.

Rodríguez Larreta hizo referencia a los dichos del ministro de Justicia porteño, quien afirmó que Garrigós de Rébori le pidió que deje de detener personas para no tener problemas en las comisarías.

Sobre esto, el alcalde de la Ciudad puntualizó: "No va a cambiar nuestra decisión, los delincuentes tienen que estar presos. Más allá de que el Gobierno nacional los quiera liberar, nosotros no vamos a cambiar".

"El Gobierno libera presos, ya lo hizo durante la pandemia y queda claro en lo que le dijeron a Marcelo D’Alessandro que en la Ciudad se mete demasiada gente presa. No es demasiados, los delincuentes tienen que estar presos", enfatizó.

Vidal también apuntó contra Cristina

Minutos después de finalizado el discurso de Cristina Kirchner, la diputada de Juntos por el Cambio María Eugenia Vidal respondió en su cuenta de Twitter: “1 hora y 9 minutos de clase de economía de Cristina Kirchner ¿Les resumo? Todo es culpa de Macri, el capitalismo, los jueces y los que producen. Nada es culpa del déficit, la emisión, ni de ella que eligió, militó y formó este gobierno”.