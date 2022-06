Los mensajes de los políticos por el Día de la Bandera

El testimonio de Belgrano está presente con fuerza en el Día de la Bandera. uD83CuDDE6uD83CuDDF7



"Trabajé siempre para mi patria poniendo voluntad, no incertidumbre; método, no desorden; disciplina, no caos; constancia, no improvisación; firmeza, no blandura; magnanimidad, no condescendencia". pic.twitter.com/MHaARmIGac