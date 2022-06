Guillermo Moreno explotó y pidió la renuncia de Alberto Fernández y Cristina Kirchner

El exsecretario de Comercio Interior Guillermo Moreno, dijo que “Cristina no sabe nada de Economía, no entiende y los gráficos que presentó están todos equivocados”, a pesar que en un lapso de su discurso reivindicó las políticas del exfuncionario como la exposición comercial de productos argentinos en Angola.

En diálogo con MDZ, Moreno nuevamente se mostró más que enojado por lo que está pasando y pidió que el presidente Alberto Fernández y su vice “renuncien inmediatamente. Esto no va para más. Se debe aplicar la Ley de Acefalía y que el próximo presidente ejecute un programa económico peronista”.

“Yo no sé quién le pone estas ideas económicas en la cabeza. Cristina no sabe nada de Economía, no entiende, y los gráficos que presentó están todos equivocados. La escuché atentamente. No sé por qué le hacen decir estas cosas”, remarcó el exsecretario de Comercio Interior.

Sin embargo, y a pesar de la insistencia de MDZ, el ex funcionario no salía de su sorpresa y hasta se enojó por lo que expresaba la vice. “Lo que dijo está mal, no sé por qué habla de lo que no sabe. Esto no pasaba en la década ganada, cada uno hablaba de lo que sabía y cuando dio los ejemplos como la sustitución de importaciones y la visita comercial a Angola ya no se pueden aplicar porque esto está irreversiblemente fracasado”.

Tras comparar el actual proceso de la gestión de Alberto y de Cristina con la de Fernando De la Rúa y la de Raúl Alfonsín, que "todos sabíamos que estaban acabadas”, dijo que “lo único que falta es ver quien atornilla los tornillos del cajón. Es el fracaso de Alberto y Cristina”.

El malestar del economista peronista reside, también, porque “algunos compañeros y la población que la está escuchando puede creer que lo que está diciendo es cierto. Lo peor que puede pasar es que quienes la escuchan crean que tiene razón y está bien, pero no. Está equivocada, no sabe de Economía”.

Sobre esta autoreferencia permanente, Moreno dijo que “la visión de Cristina no debe ser analizada, no le importa a la población Argentina. Este gobierno fracasó irremediablemente. No hay ningún inconveniente que hablara de cosas que ejecutamos, pero Cristina está hablando de cosas que no sabe. ¿Por qué se pone hablar de Economía?”, se preguntó, mientras que también criticó “al que le hizo los cuadros, que tampoco conoce de Economía”.

Si bien no trascendió públicamente, dada la cantidad de veces que mencionó como referencia económica a Axel Kicillof todo parece indicar que fue su equipo de trabajo la que le dio la letra económica. Sobre él, Moreno les advertía a los empresarios que si se retiraba del gobierno “los soviéticos iban a ser peores”. La misma calificación la repiten, hoy, en muchas áreas económicas del gobierno provincial y nacional.

El exfuncionario de Néstor y Cristina Kirchner dijo que “si seguimos así las elecciones del año que viene se pierden por 20 puntos. La culpa es de los dos. No hay Alberto sin Cristina. Lo que habló no fue una política económica, contó algunos detalles. La década ganada fue porque cada uno hizo lo que sabía y hablaba de lo que sabía y el presidente ejecutaba. Ella no sabe, no está apta para explicar un programa económico”, sentenció.

Para Moreno, la vicepresidenta “citó medidas aisladas, no sistémicas, no sé por qué habla de Economía, no pasó en la década ganada. En el peronismo es un proyecto colectivo en el que cada uno habla de lo que sabe”.

“Alberto y Cristina deben renunciar si es posible mañana y que venga un presidente con un plan económico peronista para revertir la situación. La única solución es que se aplique la ley de acefalía y que se convoque a un programa de gobierno peronista”, dijo sin dejar dudas sobre lo que piensa.