La Pampa volvió a ir a la Justicia: el reclamo contra Mendoza por el Atuel

El Gobierno de La Pampa, a través del gobernador Sergio Ziliotto, dio a conocer un informe técnico en el cual acreditan que el río Atuel están dadas las condiciones, es decir, el volumen del caudal, para que se cumpla de forma permanente un fallo de la Corte de 2020, que fijó un caudal de 3,2 m3/s en su ingreso a la provincia de La Pampa. Las quejas del gobernador pampeano.

"Se cae rotundamente el argumento de que el caudal del Río Atuel es deficitario: Agua hay! Sólo hace falta que Mendoza cumpla con el fallo de la Corte Suprema. No sólo dejando correr el agua hacia La Pampa sino también aceptando que la gestión de la cuenca debe ser compartida y eficiente. El Río Atuel también es pampeano. Ya no hay excusas para detener su regreso definitivo", dijo Ziliotto en sus redes sociales en modo de reclamo.

En concreto, desde La Pampa informaron que se basan en datos oficiales publicados por Mendoza. A su vez indicaron que hicieron una nueva presentación ante la Corte de Justicia este jueves en el marco de la demanda original. "Se demuestra que el incumplimiento a la sentencia judicial por parte de Mendoza obedece a una mera conducta de apropiación del agua y al manejo absoluto; unilateral e ineficiente que realiza, y no a una imposibilidad técnica", reclaman en La Pampa.

El posteo del gobernador de La Pampa.

Desde el Gobierno pampeano resaltaron que "si Mendoza tuviese la voluntad de cumplir con el caudal dispuesto, podría hacerlo sin problema sin afectar sus usos destinados a riego".

Si bien no es la primera vez que La Pampa reclama por las aguas del Atuel ahora recurre nuevamente a al Corte Suprema para que el tribunal haga cumplir lo que ordenó en 2020 pidiéndole a Mendoza que se libere la erogación de 3,2 m37s. del caudal. En contrapartida, desde el Ejecutivo provincial la respuesta hace años es que no está la cantidad de agua, por eso no se podría acatar la resolución de la Justicia.

En la provincia vecina marcaron que desde el miércoles llegó agua del Atuel a territorio pampeano. Esto último fue producto de que cayeron más de 100 milímetros de lluvia en el oeste de La Pampa y en el Sur de la provincia de Mendoza, tal y como marcaron medios de dicha provincia.

"Con la incorporación de este pormenorizado informe técnico y de imágenes que certifican lo argumentado, se solicitó a la Corte una intervención urgente que ordene el cumplimiento inmediato de la meta interina de un caudal mínimo permanente del río Atuel de 3,2 m3/s en el límite interprovincial entre La Pampa y Mendoza", destacan oficialmente en La Pampa.

"Además, se peticiona para que se resuelva el fortalecimiento efectivo del órgano de cuenca a fin que la gestión del recurso hídrico se realice en forma conjunta entre ambas provincias", agregaron.

Las pruebas que expone La Pampa sobre la disponibilidad de Mendoza

"Se acredita en el informe un sobreriego, tendiente a recargar el perfil del suelo y así alimentar a las aguas subterráneas y las perforaciones en la zona, buscando reducir el agua sobrante y, por ende, disminuir el agua disponible que escurriría hacia La Pampa", destaca un informe al respecto, realizado por la Comisión Interprovincial del Atuel Inferior.

"También se confirman derivaciones de agua con destino redes de riego a parcelas abandonadas, a redes sin impermeabilizar o a la propia red drenaje, sin justificaciones en esta época del año, tanto desde el abastecimiento o al desarrollo de los cultivos", agrega el mismo.

"Además, se acredita el llenado de más reservorios en el área de riego. Desde 2020, año del fallo, se incrementaron de 160 a 260".

"También se constató que en la actualidad se desvían caudales de manera exclusiva para importantes bodegas como usuarios privilegiados de agua en la cuenca. En uno de estos casos, los caudales para una única bodega fueron superiores a los 3m3/s".

"Un dato alarmante muestra que el caudal que Mendoza asigna a una sola bodega es equivalente al agua que estableció esta Corte para La Pampa", destacan finalmente.