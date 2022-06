Nicolás Kreplak cargó fuerte contra la Ciudad por los internados en la Provincia

Nicolás Kreplak, ministro de salud bonaerense, recordó hoy que "a nadie se ocurrió cobrarle a los porteños cuando se internaron" en los hospitales de la provincia de Buenos Aires durante los meses críticos de la pandemia de coronavirus. Fue en el marco del proyecto que propone fijar un arancel para las personas que utilicen los servicios educativos y sanitarios de CABA y que no residan en ese distrito.



"Debemos tener un sistema de salud que sea más equitativo, que llegue a todos en las mejores condiciones. Ese debe ser el objetivo, más allá de que el financiador sea una obra social o el Estado, hay que articular para que no se pongan barreras sobre la capacidad de pago de las personas", señalo Kreplak en declaraciones a FM La Patriada.



Y agregó: "A nadie se le ocurrió cobrarle en provincia de Buenos Aires a los porteños que vieron a atenderse a la provincia durante la pandemia de coronavirus".



De esta manera, se refirió a la iniciativa presentada por el legislador porteño Roberto García Moritán, del espacio Republicanos Unidos que integra la coalición de Juntos por el Cambio (JxC).



"Son maldades que dicen personas bastante descorazonadas simplemente para generar un poco de ruido. Todos sabemos que a la Ciudad de Buenos Aires ingresa todos los días gente que vive en la provincia que trabaja, produce riqueza y realiza aportes impositivos. Entonces la recaudación a nivel local no es solamente de las personas que están en la Capital Federal", fundamento el funcionario.



Por otro lado, recordó que "en la Provincia hay vacuna libre y federal", y que se inoculan diariamente poco más de 30.000 personas que vienen desde distintos puntos del país.