Exclusivo: la estrategia de Alberto Fernández para ganar la batalla con la Corte

"Si estamos juntos, esto es un quilombo para ellos, no para nosotros, acá hay que avanzar y cambiar lo que está mal, no nos vamos a dejar cagar". La frase es presidencial y fue durante la reunión con los gobernadores que ven que pueden quedar desfinanciados si el criterio de la Corte Suprema se aplica y unos 200.000 millones de pesos se transfieren del Banco Nación a las arcas de Horacio Rodríguez Larreta, tal como lo plantea la cautelar que firmaron los cuatro ministros el miércoles. Alberto Fernández no cree que sea un problema utilizar el "inextremis", un recurso para lograr recusar a todos los miembros del tribunal y poner quinta en el conflicto de cara a enero.

La estrategia es clara: aunar gobernadores, porotear diputados y senadores para evitar sorpresas, evaluar cómo va tomando la opinión pública el conflicto y avanzar sin pausa contra el Máximo Tribunal. Cree que la épica es ganadora y que con los gobernadores de su lado, podrá hacer frente al tifón político que sabe, va a tener el martes que viene. "Ustedes mandarían sus diputados a votar en contra de esto para que CABA se haga más rica y ustedes más pobres? ¿Cómo vuelven a sus pueblos después, déjense de joder, esto es un delirio y no tiene argumento jurídico, están haciendo política y no lo voy a permitir", terminó Fernández.

Los gobernadores levantaron la voz exigiendo más fondos, especialmente los que producen poca riqueza y tienen mayores problemas económicos. Tal es el caso de La Rioja, que produce muy poca riqueza, tan sólo el 1% del PIB, pero es la que más cobra y más pobres tiene. Es decir, casi 80 de 100 pesos que tiene Ricardo Quintela se los manda el Gobierno nacional, pero su producción de riqueza es muy baja y las transferencias per cápita son las más altas del país. Los niveles de pobreza y desnutrición son alarmantes y la obra pública no se registra, ¿sabrá Alberto Fernández que el desfalco provincial registra niveles históricos?

Cada gobernador explicó su problemática y Alberto les dejó en claro que si no se unen y apoyan el recurso inextremis, todos verán afectadas sus arcas provinciales. "No estoy loco, está mal la sentencia, no me interesa entrometerme ni un carajo, quiero que escriban un fallo con doble instancia y me permitan defenderme, no otra cosa", exigió el presidente.

"Tranquilos, los fallos tienen que tener argumentos, razones, que no tiene justamente esta medida por lo que debería ser tratada de nula, es un fallo político y la CABA no está en la coparticipación según la ley, no nos vamos a dejar pisotear, vamos a hacer respetar lo que corresponde", hablaba Alberto frente a la mirada de los gobernadores, unos 14 en total sumado a los 4 que el viernes se anotaron al pelotón.

El problema es que la recusación general que hará el Gobierno y que tendrá como tarea Vilma Ibarra este fin de semana, implica formar un nuevo tribunal que viene de los presidentes de las cortes federales del interior, lo que hará todo más lento y engorroso, pero será una cruzada que, según supo MDZ, el presidente está en condiciones de afrontar. De hecho cree que la Corte saldrá dañada de este conflicto y que la opinión pública lo apoyará.

"Esta boludes de la Ley Cafiero se la expliqué quince años atrás a Macri y no la entendió, todas las provincias, ustedes, se pagan las policías, entonces la CABA también, pero la Corte está metida en un berenjenal político, estos tipos están mal de la cabeza", subió el tono Fernández. Pocos pidieron la palabra, esencialmente se escucharon reclamos del norte y se pidió no ceder frente a lo que consideran un "saqueo político", tal como definió Oscar Ahuad Herrera, el misionero. "Cada cual se paga lo suyo, así sí entonces es justo.

El recurso inextremis es una carta que Alberto prefería no jugar, pero no tiene salida, deberá recusar y esperar. Como el cálculo que hicieron en su momento era que los costos totales de la policía de la CABA era 0.92 del coparticipación, armó el proyecto para actualizar montos mediante IPC porteño y 80% sueldos de los policías para evitar críticas. Ese es el motivo que mueve a Alberto Fernández hoy, está convencido de que es esencialmente injusto y no puede entregar ese monto de dinero. Sabe que deberá ir al Congreso a pedir más endeudamiento o subir impuestos en un país que paga muchos impuestos.

A su vez, por lo prometido por Sergio Massa al Fondo Monetario Internacional, cada endeudamiento deberá tener mayoría parlamentaria para aprobarse, por lo que empezaría otro debate eterno en ambas cámaras, donde las mayorías son cada semana más sinuosas. Enero será el mes más caliente del verano, sin dudas.