Fuego amigo en Juntos: Miguel Pichetto ahora cruzó a Larreta

Miguel Ángel Pichetto, auditor general de la Nación y precandidato a presidente por Encuentro Republicano Federal -un espacio que integra Juntos por el Cambio (JxC)-, cuestionó al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, al considerar que la Ciudad de Buenos Aires "está llena de barrios de emergencia y hay mucha gente que no puede alquilar".

El exsenador nacional formuló estas declaraciones anoche durante la presentación de Lucas Jazsewski, quien será el postulante de ese espacio a la titularidad del Ejecutivo porteño, en un acto realizado en un local del barrio porteño de Caballito. Pichetto planteó además que la coalición opositora "tiene que hacer un análisis de conciencia", tras los cruces entre sus principales dirigentes y la profundización de las internas de cara al 2023.

"En la ciudad de Buenos Aires parece que todo está bien, pero nos encontramos con gente no puede ni alquilar. La Ciudad siempre está de obra en obra, pero no se entiende para qué. CABA está lleno de barrios de emergencia. Ahí se construyen complejos de calidad, pero esa gente se va a vivir a la calle", fustigó Pichetto. Y en ese sentido, agregó: "No necesitamos grandes encuestas. Vemos lo que pasa en la calle, y a esta gente ni siquiera se la atiende para que pueda dormir en un lugar digno".

Con respecto al tema del narcotráfico en la Ciudad, el compañero de la fórmula presidencial de Mauricio Macri en 2019 sostuvo que "la Ciudad necesita autonomía plena en casos de trata y narcomenudeo". "Hay barrios tomados, donde la falta de presencia policial es terrible. Por eso Encuentro Republicano Federal es el único partido que habla de apoyar a las Fuerzas Armadas. La seguridad contra el narcotráfico no pude estar en manos de la policía local porque esto un delito federal", enfatizó.

Ante la escalada de la interna de JxC, el exdirigente peronista señaló que la coalición "tiene que hacer un análisis de conciencia, ya que hay mucha gente preocupada por estas peleas internas". "En Encuentro Republicano Federal nos reencontramos en un justicialismo cercano al que exponía el General (Juan Domingo) Perón. Estamos lejos de la cultura del pobrismo. Hay seis millones de argentinos que aún no consiguen empleo y los sindicatos no se dan cuenta. Los bancos están echando a gente de clase media. Lo más probable es que las cosas terminen mal. Pero mi deber es hablar como lo hice siempre, antes de la tormenta y dando propuesta y soluciones", concluyó.