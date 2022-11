Mauricio Macri armó una cumbre para juntar a Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich: cuándo será

El PRO organiza una cumbre para la semana próxima que encabezará Mauricio Macri y tendrá como principales protagonistas a Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich. El objetivo del encuentro es el de bajar las tensiones y enderezar el camino de la unidad de cara a las elecciones 2023,

En los últimos días, el Jefe de Gobierno porteño y la exministra de Seguridad fueron los los grandes protagonistas de la semana luego del furioso cruce entre la exfuncionaria y el jefe de gabinete de la Ciudad, Felipe Miguel.

La cumbre del PRO se realizaría el próximo martes, en las oficinas que el expresidente tiene en Olivos. Además dirían presente el jefe del bloque de Diputados, Cristian Ritondo, Diego Santilli y el jefe del bloque del Senado, Humberto Schiavoni, entre otros, consigna Noticias Argentinas.

Mauricio Macri, en sus últimas apariciones, quiso minimizar la pelea, que agudizó la filtración de un video en el que se la ve a Bullrich amenazar con romperle la cara a Miguel, en la presentación del libro de Macri en la Rural. “Los conflictos son lógicos entre los seres humanos”, dijo este martes en un evento organizado por la consultora Abeceb.

Asimismo, Bullrich ya manifestó que no pediría disculpas por sus dicho, en tanto Rodríguez Larreta buscó mostrarse por encima de la pelea. “Yo no me engancho en las peleas internas”, afirmó.

Cabe mencionar, que la última vez que se reunió la cúpula del PRO, hace poco más de dos meses, no culminó en buenos términos. El espacio intentaba apaciguar el conflicto abierto entre Larreta y Bullrich, en aquella oportunidad por el operativo que se llevó a cabo frente a la casa de Cristina Kirchner en Recoleta luego del intento de magnicidio.

La tensión por la búsqueda de liderazgos creció en el seno del partido luego de que Bullrich diera su apoyo a Jorge Macri, como su candidato para la sucesión de Larreta. Esto incomodó al alcalde de la Ciudad, quien aún es cauto al mover sus fichas para preservar su alianza estratégica con el radical Martín Lousteau, uno de los aspirantes a reemplazarlo en 2023.

El primo del expresidente recibió un nuevo espaldarazo de Cristian Ritondo, rival de Diego Santilli, en la pulseada por la candidatura a gobernador bonaerense. A la vez, Quirós es otro nombre que tiene en carpeta Larreta para contener los embates del ala dura. En los próximos días tienen previsto compartir una actividad.