El durísimo ataque de Javier Milei contra Horacio Rodríguez Larreta

El diputado nacional Javier Milei (La Libertad Avanza) cuestionó en duros términos al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, a quien trató de "embustero que se hace el liberal" por minimizar el impacto del cepo cambiario en la economía argentina, y calificó a Juntos por el Cambio como un "kirchnerismo de buenos modales".

"Para seguir en dekadencia (sic). Aquí tenés al embustero que se hace el liberal desde las FG. Su frase no sólo es aberrante técnicamente sino que además muestra su desprecio por la libertad y la propiedad privada. Es el mensaje de la decadencia argenta. Kirchnerismo de buenos modales", señaló Javier Milei a través de su cuenta de Twitter en un severo ataque a Horacio Rodríguez Larreta.

La indignación del economista libertario está motivada por una frase que lanzó anoche el jefe de Gobierno porteño en el programa A Dos Voces, del canal TN, sobre los controles del tipo de cambio en la Argentina: "El problema no es el cepo. El problema es que la Argentina no crece".

Según Milei, el cepo cambiario "no sólo recorta tu libertad de gastar tu dinero en lo que se te de la gana, sino que como el peso no es reserva de valor no sólo castiga al consumo presente sino también futuro". Y consideró también que "esa mayor demanda de dinero aumenta la base imponible del impuesto inflacionario".

"Al mismo tiempo, el cepo implica un acto dirigista y arrogante en el mercado cambiario que genera un exceso de demanda de divisas y ello trae un exceso de oferta en el resto de la economía. En el mercado de bonos los precios caen, sube la tasa y por ende mayor riesgo país. Esa mayor tasa de interés respecto a la natural implica un exceso de oferta en el mercado de bienes, donde el ahorro se fuga y la inversión cae, lo cual destruye el nivel de actividad. Menor inversión implica: menos demanda laboral Menor productividad Menores salarios reales", explicó.

En ese sentido, Milei señaló que "el cepo no sólo recorta la libertad y ataca a la propiedad privada sino que además atenta contra el crecimiento y es una fábrica de pobres e indigentes. En el fondo, si querés seguir siendo cada vez más pobre, aquí tenés el que te transformará tu realidad en una peor".