Viviana Fein volvió a Comodoro Py y se defendió de la acusación por encubrimiento en el caso Nisman

Viviana Fein regresó a Comodoro Py para ampliar su declaración indagatoria en la causa que investiga las irregularidades en la escena donde fue hallado muerto el fiscal Alberto Nisman, en enero de 2015. A lo largo de media hora, expuso ante el juez Julián Ercolini y no fue interrogada por ninguna de las partes.

“Las acusaciones fueron direccionadas para arribar a un encuadre que resulta un absurdo legal y hasta delirante", sostuvo Fein, quien además indicó que la acusación en su contra por encubrimiento agravado no tiene sustento probatorio y responde a una lógica que la convierte en blanco fácil. "Soy un chivo expiatorio", dijo, y se preguntó si eso ocurre porque es "jubilada, retirada y no tiene cargo público ni político".

Cuestionamientos al fiscal Taiano y denuncias de "falta de objetividad" La exfiscal también apuntó directamente contra el fiscal federal Eduardo Taiano, quien semanas atrás pidió su procesamiento. Cuestionó el momento en que Taiano presentó la acusación (justo después de que él mismo enfrentara un pedido de juicio político por la causa por la criptomoneda $LIBRA) y lo calificó de un movimiento hecho "con total ligereza". Además, tildó como "fiscal militante" al auxiliar Hernán Kleiman, quien dirige la dependencia especial que investiga el caso, por participar en marchas de homenaje a Nisman, lo que a su juicio compromete su objetividad.

Fein reconoció que vive una "pesadilla", al tiempo que sostuvo que en la causa "las pruebas son mínimas", pues no se demostró ninguna intencionalidad de su parte, y que resulta llamativo que luego de diez años de investigación paralizada solo se la señale a ella.

"Jamás esperé ser llamada encubridora", afirmó, y subrayó que jamás tuvo intención de "encubrir a los autores" del hecho. También cuestionó que no se convocara a otros imputados que estuvieron presentes esa noche en el departamento de Le Parc, como el exsecretario de Seguridad, Sergio Berni, y el juez Manuel De Campos, quienes incluso ingresaron al lugar antes que ella.