Crece la inquietud en el círculo rojo por la interna feroz de Juntos por el Cambio

“Son otra vez la esperanza blanca para que se vaya el kirchnerismo y no hacen otra cosa que pelearse y generar rechazo en un sector del electorado”, comenta a MDZ con gesto de preocupación un ejecutivo de una de las grandes corporaciones. Las internas, los egos y sobre todo las diferencias ideológicas que exhibe la dirigencia de la principal coalición opositora genera inquietud y cierta desconfianza a los directivos del mundo empresario y financiero.

No cabe ninguna duda que el círculo rojo votará masivamente a JxC como suele ser ya un hábito, muchos por convencimiento y otro por “voto útil” contra el kirchnerismo. Es cierto que algunos sectores del mundo empresario no tuvieron un buen vínculo con Mauricio Macri diferente su gestión presidencial, pero el pavor que ha generado la administración de Alberto Fernández los ha llevado nuevamente a pintarse de amarillo. “Ya arreglamos algunas cuestiones con Mauricio y hoy está todo bien”, dice una fuente de una de las compañías que más roce tuvo con el mandatario anterior.

Precisamente, la centralidad que viene ocupando Macri y su discurso duro, tan alejado de los argumentos de 2015 para sostener el gradualismo económico, empezó a seducir a muchos CEOs y dueños de empresas. Pero esperan que exhiba liderazgo y frene las peleas que están deteriorando esencialmente a su partido. “Nosotros votamos por Juntos por el Cambio por el protagonismo del PRO, es el espacio político en el cual nos referenciamos y tenemos amigos, evidentemente estamos muy lejos de los radicales y de la Coalición Cívica”, agrega un vocero del sector financiero.

La debilidad del establishment empresario por el partido fundado por Macri es lo que explica la creciente preocupación. Aunque ellos también tienen sus diferencias entre “halcones” y “palomas”. Si bien la mayoría mira con más simpatía a un regreso de Macri o incluido a Patricia Bullrich apadrinada por el expresidente, no son pocos los que apuestan por Horacio Rodríguez Larreta. Obviamente, los radicales Facundo Manes y Gerardo Morales no despierta gran entusiasmo.

Los defensores del proyecto presidencial de Larreta aducen que es el más viable en términos de lograr mayor gobernabilidad con sectores del peronismo no kirchnerista. “Horacio tiene más cintura y manejo para evitar una eventual gestión que sea jaqueada por el kirchnerismo, puede dividir al Frente de Todos”, dicen los empresarios que más lo respaldan. “Mauricio y Patricia no quieren buscar acuerdos con sectores del peronismo no K y de esa forma queda claro que no se puede gobernar”, agregan.

La discusión en el establishment se basa fundamentalmente en la capacidad de construir poder y gobernabilidad de una gestión no peronista. Los apologistas del jefe de Gobierno porteño creen que es con la negociación y la no confrontación. Los más “halcones” sostienen que las reformas duras que hay que tomar nunca van a ser avaladas por el peronismo no kirchnerista. Además, no les gusta la mirada económica de Larreta.

También hay una tercera corriente de opinión dentro del mundo empresario y financiero. Los que apuestan al acuerdo político dentro del PRO, un escenario que actualmente no parece muy disponible. Impulsan un acuerdo entre Macri y Larreta, donde el expresidente bendiga al mandatario porteño y se le garantice a Bullrich un cargo estratégico.

Primero se hablaba de bajar a Diego Santilli y poner a Patricia como candidata a gobernadora, pero ella ya ha rarificado su domicilio en CABA y se cansó de negar esa alternativa. Los impulsores del pacto en el PRO le temen a las consecuencias de una PASO que puede ser salvaje y dejar muchos heridos que posteriormente compliquen la gobernabilidad. Por ahora especulan y empiezan a sufrir de insomnio por la acumulación de tantos errores no forzados.