Alberto Fernández se mostró junto a Axel Kicillof y arremetió contra la oposición

Este lunes, el presidente Alberto Fernández se mostró junto al gobernador Axel Kicillof, en medio de los cuestionamientos y reclamos por el futuro del ministro de Seguridad Bonaerense, Sergio Berni. El mandatario participó del acto de inauguración de la renovación del techo de la estación de tren La Plata de la línea Roca, en el que criticó la gestión de María Eugenia Vidal al frente de la provincia de Buenos Aires.

"Cuando venía para aquí alguien me mostró un tweet de 2017 de gente en el andén con paraguas porque no había techo. Eso ocurrió en un tiempo en donde esto no importaba, cuando leo la historia, me entero que los últimos que se ocuparon en cuidar esta estación fueron productores de Hollywood y el Estado se retiró. Para marcar diferencias porque no somos lo mismo", denunció Fernández desde el escenario en los andenes de la estación terminal ubicada en 44 y 1.

En la misma línea, expresó: "Algunos creen que los productores de Hollywood deben reparar esta estación, nosotros creemos que lo debe hacer el Estado. Es un lugar maravilloso, no hemos terminado las obras, hemos podido terminar de poner el techo para facilitarle la vida a los que cotidianamente usan este tren, pero las obras siguen. Vamos a poner en valor la cúpula y la entrada".

Acompañado por los ministros de Transporte, Alexis Guerrera, y de Desarrollo Social de la Nación, Victoria Tolosa Paz, y el presidente de Trenes Argentinos, Martín Marinucci, el jefe de Estado anunció que las obras de reestructuración de la estación continuará con la puesta en valor del ingreso y de la cúpula, consigna Noticias Argentinas.

Durante su discurso, el mandatario recuperó una frase del célebre discurso de Eva Perón, en el marco de la huelga ferroviaria en 1951, en la que cuestionó la protesta.

"Cuando miraba ese tuit y veía a la gente con paraguas, recordaba a Evita que alguna vez en una huelga de ferroviarios le pedía a los obreros que se acordarán de cómo estaban, y que pensaran en cómo estaban (en ese tiempo), porque no todo es lo mismo. Hubo un tiempo en el que el techo había quedado desmontado y todas los arcos de hierro se llenaron de óxido, y eso lo recuperó el Estado para los argentinos", cuestionó sobre la gestión de Vidal entre 2015 y 2017.

Entre los presentes se encontraba el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, Julio Alak, cuyo nombre resuena como candidato a reabsorber el ministerio de Seguridad luego de los críticas a Berni.

"Recuerden, como decía Evita, lo que era esto antes, y miren lo que es ahora. Es progreso para argentinos y argentinas. También mejores condiciones para los estudiantes que estudian en la Universidad de La Plata. La Plata puede volver a ser lo que siempre fue, una gran ciudad, que tuvo intendentes maravillosos como mi amigo, Julio Alak, y tenemos que hacer esa ciudad que merece ser siempre", concluyó Fernández.