Narcotráfico: la dura acusación contra María Eugenia Vidal

La senadora bonaerense del Frente de Todos María Teresa García aseguró que desde Juntos por el Cambio "nunca se le dio lucha al narcotráfico" en la provincia de Buenos Aires, sino que la exgobernadora María Eugenia Vidal "fabuló" amenazas en su contra "que nunca existieron", y pidió que desde el peronismo "no callemos nunca" porque "el silencio es cómplice de la derecha".



Y afirmó que el actual gobernador bonaerense, Axel Kicillof "no soltó presos, fue una gran fábula que se armó desde la oposición durante la pandemia".



"Hubo algunas personas privadas de la libertad que volvieron a su casa por problemas de salud, no fueron muchas", detalló.



En esa línea, criticó la gestión de la exgobernadora Vidal: "La población carcelaria era de aproximadamente 25 mil detenidos. Cuando se fue del gobierno eran 50 mil, sin haber hecho un centímetro de obra para aumentar el número de celdas en los penales. Así también en las comisarías. Imaginense el hacinamiento", apuntó.



"No tiene que ver con la eficiencia de la política de seguridad. Nunca se le dio la lucha al narcotráfico en la provincia de Buenos Aires durante el gobierno de Vidal", aseguró.



Y señaló que "la exgobernadora fabuló que tuvo que vivir en una base militar por amenazas que nunca existieron".



"Además el delito aumentó (en la gestión anterior). Hay cosas que se asienten desde la oposición y por nuestra mala comunicación, no se desarman", indicó la senadora.



En ese sentido llamó a "quienes militamos políticamente o ejercemos una responsabilidad pública, no nos callemos nunca estas cosas. El silencio es cómplice de la derecha", aseveró.



"Hay que hablar, salir a explicar. La gente tiene oídos para la explicación, lo que no resiste es que la dirigencia política rehúya poner la cara", marcó.