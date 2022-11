Sergio Berni salió al cruce de las denuncias en su contra: ¿qué dijo?

El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, rechazó hoy las denuncias en su contra por supuesto enriquecimiento ilícito y también las versiones sobre su supuesta salida del gobierno de Axel Kicillof.

"Sólo rumores. Estuve trabajando hasta anoche con el gobernador", aseguró el funcionario provincial.

Lo hizo luego de que en los últimos días circularan versiones de su supuesta salida, en parte alentadas por un grupo de intendentes, a quienes Berni envió un mensaje: "Donde hay actores que no están presentes es importante que asuman el compromiso".

A la vez, el ministro de Seguridad rechazó la denuncia que hicieron referentes de la Coalición Cívica sobre un supuesto enriquecimiento ilícito.

"Todo mi patrimonio, a diferencia de muchos, está a la vista", resaltó Berni en declaraciones a la prensa, y expresó que ha sido "blanco de una operación" en los medios.

"No es la primera vez. Ya me lo hicieron en 2015. Bienvenido el adelantamiento del año electoral. Yo soy un actor de la política. En este país donde ensuciar es gratis hacen este tipo de denuncias. En 2015 me hicieron exactamente lo mismo. Por lo tanto la Corte Suprema y su Tribunal donde están los peritos más exigentes del país durante cuatro años estudiaron mi patrimonio y me sobreseyeron. Voy a hacer lo mismo: me voy a presentar en la Justicia para que periten mi patrimonio. Todo mi patrimonio, a diferencia de muchos, está a la vista".