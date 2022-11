Néstor Grindetti: "La campaña en Independiente fue muy complicada"

Su salto a la política en Independiente, la victoria electoral frente a Hugo Moyano en las elecciones del club de Avellaneda y su visión del mundo sindical. Néstor Grindetti, el intendente de Lanús, es vicepresidente del Rojo y habló de fútbol y cómo fue enfrentar al cacique camionero en las urnas.

-Pasando un poco al mundo deportivo. Independiente formó una coalición que pudo derrotar a los Moyano. ¿Cree que que Moyano fuera de Independiente le aporta a la política argentina o que también hay que tratar de buscar nuevos representantes sindicales en la política?

-Sí, yo creo que tiene que haber un vaciamiento generacional. Primero porque hay una edad de conductor. En el caso mío yo creo que yo no voy a renovar en Lanús, creo que ya cumplí un ciclo. Entonces me parece que en la función pública, en la función corporativa, cualquiera sea la corporación, también hay un ciclo y uno debería empezar a preparar descendencia. Yo creo que el gremialismo, no los camioneros solo, en general, se ha quedado un poquito en eso. Tiene que haber necesariamente un vaciamiento generacional que además te permite acompañar en la evolución del mundo.

-¿Fue complicada la campaña en Independiente con Moyano en frente?

-Fue muy complicada porque nos prescribieron en diciembre, entonces eso demoró diez meses la elección y al final la justicia nos dio la razón. Nos hubiésemos ahorrado todo ese tiempo y esfuerzo si hubiésemos competido en su momento. Desde ese punto de vista fue complicada. Después, como campaña fue al final, fue muy corta y luego digamos como tema de actividades a destacar, fueron las visitas a las peñas y presentaciones de nuestro plan de gobierno.