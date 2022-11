Néstor Grindetti: "Me encantaría que Mauricio fuera candidato a Presidente"

- Estamos con Néstor Grindetti, intendente de Lanús, vicepresidente del Club Atlético Independiente y precandidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires. Nos visita hoy en MDZ. ¿Cómo ves la provincia de Buenos Aires después de tres años de gestión de Axel Kicillof y qué diferencias encontrás entre la gestión de María Eugenia Vidal, que fue la antecesora de la actual administración?

- Yo vivo en una provincia que, lejos de mejorar en su funcionamiento, el funcionamiento burocrático de la provincia empeoró. Es todo mucho más lento, donde las improntas personales por ahí no te ayudan a resolver problemas. Cuando yo hablo con Martín Insaurralde o hablo con Juampi de Jesús o con Leo Nardini, gente que fue intendente y entiende el problema, ahí se me solucionan las cosas. El equipo de ministros fuera de esto que yo te mencionaba, no le ponen una impronta de cambio, de mejoramiento, entonces todo es muy lento. Y después están los fondos discrecionales del gobierno nacional hacia el gobierno provincial, que son también discrecionales hacia abajo, que a nosotros los intendentes de Cambiemos nos toca bastante poco. Y esas son las diferencias más importantes, más allá de las afinidades que uno obviamente tenía antes, diferente con la gobernadora, con su equipo de ministros.

- ¿Usted es precandidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires?

- Sí, sí, sí, definitivamente estamos trabajando en eso, que quiero decir con trabajar. Este no es un año electoral, todavía quedan dos meses del año y lo hemos dedicado fundamentalmente a escuchar, a entender, a pensar soluciones. Tenemos un equipo trabajando para eso y el año que viene vendrá la campaña, pero definitivamente yo creo que desde la experiencia que tengo como intendente y bajo alguna concepción de cambio, nosotros vamos a trabajar mucho en el tema de las autonomías municipales, vamos a tener un plan de acción, un plan de gobierno que realmente va a ser disruptivo respecto de lo que hasta ahora vino siendo la provincia.

- ¿Nos puede adelantar dos o tres medidas, cuáles serían las dos o tres medidas claves de su programa para la provincia de Buenos Aires?

- Nosotros creemos que es imposible desde La Plata manejar realidades tan diversas como tiene la provincia, que hay tres áreas fundamentales que hay que descentralizar, que son educación, salud y seguridad. Cuando digo descentralizar no lo digo en términos de decisión de políticas. La política educativa es algo que tiene que fijar la provincia. La efectividad de esas políticas entendemos que es mucho más operable y mucho más eficaz y eficiente. Y si lo hacemos desde el municipio, Lanús tiene aproximadamente 200 escuelas, 200 establecimientos y es un número que es manejable. Yo puedo visitar a todas las directoras en un año, se puede entender sus necesidades, evaluarla,ayudar, si la provincia le da los recursos a Lanús para poder administrar los recursos humanos, la herramienta, la infraestructura. Creemos que podría ser mucho más eficiente. Estamos trabajando en ese sentido y después todo el tema del sistema impositivo de la provincia, que no se puede hacer, es cierto, no se puede arreglar aislado de una gran reforma, un reformulación de la coparticipación, sobre todo a la que le toca a la provincia. Vamos a pelear mucho por restaurar el Fondo del Conurbano. María Eugenia había conseguido gran parte de eso. Se lo sacaron y ahora se están dando por otra vía en forma discrecional. Pero eso no derrama los municipios. Hay que ordenar.

- Usted es precandidato a gobernador del PRO al igual que Diego Santilli, que Joaquín de la Torre, que Cristian Ritondo, que Javier Iguacel. ¿A qué se debe esta sobreoferta de candidatos?

- Es un activo importante tener varios candidatos que tengan la vocación de lanzarse, que tengan las capacidades para para llevarlo adelante y además, en el caso de Joaquín de la Torre y Cristian, estamos trabajando en paralelo juntos para el plan, para el plan de gobierno y eso creo que también es muy bueno porque compartimos valores, estamos compitiendo, pero compartimos valores y compartimos un objetivo de largo plazo. Yo honestamente creo que yo lo puedo hacer mejor por mi experiencia en Lanús, otros lo pueden hacer por su experiencia como ministro o algún otro como intendente. Creo que lo importante es destacar es eso que cada uno le puede decir a los vecinos de dónde cree que puede hacer lo mejor. Y en ese caso me parece que la experiencia en la provincia de Buenos Aires y sobre todo la Intendencia, es un valor agregado.

- ¿Y cómo se debería a dirigida la candidatura a gobernador de la provincia de Buenos Aires? Hay un sector que trabaja al mismo sentido que usted con Ritondo y De la Torre. Pero tambiénestá la candidatura de Diego Santilli, que fue primer candidato a diputado nacional, que tampoco baja sus aspiraciones

- Yo creo que todo lo que es del PRO, dentro del PRO nos vamos a poner de acuerdo. Nos pusimos de acuerdo desde que fundamos esto hace 20 años, siempre nos pudimos poner de acuerdo, seguramente puede haber como ocurrió y realmente fue bueno al final del día es una interna con el radicalismo o eventualmente con la coalición. Yo aspiro que tenemos formas de ponernos de acuerdo y de ver honestamente esto. Hace mucho que nos conocemos. Quién está mejor de cara a lo que viene, de cara a lo que va a ser el deseo del electorado. La idea es sentarse a una mesa y acordar quién va a ser candidato.

- ¿Se puede dirimir en las PASO?

- No, yo no creo que sea realmente eficiente. Hacer una interna partidaria es complejo, es caro . Los tiempos electorales son muy justos, agregarle otra interna. Y de nuevo la experiencia que tenemos nosotros al interior del PRO es que ya nos hemos puesto más de una vez de acuerdo. Así que seguro que lo vamos a poder dirimir sin necesidad de una interna. Distintos son los casos de algunos municipios, tal vez donde no hay intendente, donde es muy probable que pueda haber más de una lista. Nos podemos poner de acuerdo. Hay lugares, hay distritos que uno ya conoce la militancia, ya conoce las diferencias que tiene, son diferencias que son menos tácticas y más estructurales, y por eso tal vez pueda ser que en alguno haya una necesidad de una interna. Ahora nosotros estamos procurando que no y que la gran mayoría va a haber un acuerdo.

- En los últimos días hubo una especie de desborde de lo que es la interna del PRO, a partir de de los cruces entre Patricia Bullrich y Felipe Miguel, el ministro de Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta. ¿A qué atribuye usted estas tensiones?

- Yo creo que fue una discusión privada que se filmó. ¿Y por qué destaco lo de privada? Porque a veces a mí me pasa con mis amigos que uno se pone a discutir y se le escapa una puteada. Esto es natural. Yo creo que esas cosas no hay que tomarlas literales. Me parece que en el PRO y en Cambiemos tenemos una gran ventaja, un gran activo que tenemos los que comulgamos con los mismos valores, tenemos los mismos objetivos. Yo no estoy intranquilo porque eso pueda producir una ruptura. Lo bueno que es que no haya discusiones. Hace 20 años que nos conocemos, hace muchos años que estamos juntos y sin embargo cada tanto discutimos. Y de nuevo yo que a mi me dicen que soy un tano calentón este cada tanto se me sale una puteada, pero eso me parece que hay que tener la templanza para no tomarlo como una cosa literal.

- Usted fue en la primera gestión de Mauricio Macri en la Ciudad de Buenos Aires, ministro de Hacienda. ¿Cómo ve también el debate interno entre Patricia Bullrich, presidenta de Toro y Horacio Rodríguez Larreta, por la candidatura presidencial del 2023?

- A ver, primero, digamos mi líder natural, de la persona a la cual yo reporto y de la cual escucho y trato de aprender es Mauricio desde hace 40 años, en eñ sector privado y el sector público. Tengo una muy buena relación, de mucho respeto, mucho respeto por las ideas, por las decisiones, por lo que hizo. Entonces, partiendo de la base de que este mi reporte político, de alguna forma es ahí, yo creo que Patricia está muy cerca de todo ese pensamiento de Mauricio y en ese sentido, como pasó ayer, nos sentamos, nos reunimos, vemos todo. Analizando el tema de seguridad, tenemos una afinidad que parte de los valores y cuando las cosas parten de los valores me parece que ordenan esto mucho.

- En una eventual primaria entre Patricia Bullrich y Larreta, ¿a quien votaría?

- Yo creo que no es momento ahora de estar justamente focalizando eso, candidatos no nos van a faltar. Si a mi me apuran, también me encantaría que fuera Mauricio candidato a presidente, pero creo que la decisión de ser presidente o ser candidato a presidente es una decisión realmente de una complejidad enorme, puesta en una persona, porque no es sólo la política, es la familia, son los amigos de la vida. Ahora no me cabe duda que Mauricio con su antecedente habiendo sido presidente, con todo lo que ha tenido tiempo de replantearse muchas cosas del gobierno que de hecho las escribió en sus libros. Esta es una autocrítica, me parece que es como que está un poquito más adelante de todo el resto como para tener una nueva oportunidad.

- ¿Lo ve con ganas de ser candidato?

- Yo lo veo con ganas y trabajando mucho y bregando mucho para que no se rompa la alianza. En ese sentido está para guiarnos y para conducir. En todo caso, en términos más políticos, en el sentido de lo que es nuestro pensamiento. Ha estado ocupado en eso y no tanto en ser el candidato. Tenemos un gran activo que somos unos cuantos, los que podemos ser presidente o gobernador.

- ¿Es una buena estrategia de campaña predicar un ajuste radicalizado de la economía el año que viene a viva voz, como haceMauricio Macri en el marco del inicio de una campaña electoral?

- Yo creo que una cosa que destaco más allá de lo puntual de la economía, que lo podemos ver, lo que yo destaco es la sinceridad y la claridad con que Mauricio plantea la situación en que estamos y hacia dónde deberíamos ir. Una de las críticas que le hacen a nuestro gobierno, a muchos, mucha gente, es que en el 2015 no contamos o el Gobierno Nacional no contó bien cómo encontró la situación. Hay más que contar la situación que está sufriendo la gente. Ahora tampoco hay que extremar el concepto como algo extremadamente negativo. Cuando uno dice ajuste, salimos del nombre que parece negativo, de ajuste, para decir medidas que nos van a sacar del lugar, del lugar donde estamos y que nos van a hacer transitar un camino virtuoso y no un ahora como una espiral que cada vez nos lleva más al abismo. Entonces yo lo que haría es prestar más atención al mensaje de Mauricio en términos de detalle y no tanto tratar de conceptualizar esto como un ajuste, como si fuera un concepto negativo.

- ¿Quién cree que fue el mejor presidente de la Argentina desde el regreso de la democracia?

- Y yo creo que evaluando el momento, porque si no somos anacrónicos, evaluando el momento, Alfonsín se jugó mucho para consolidar la democracia. Y Mauricio puso a la Argentina en un lugar en el mundo y la puso ahí como en una línea de largada para realmente adaptarse a los cambios, a los cambios del mundo. Lamentablemente volvimos atrás en este período, pero está ahí, está, como diría Veira, la base.