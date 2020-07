Inician sumarios a empleados de Ciudad por sus posteos en Facebook

Desde hace más de un mes que aumentaron las tensiones entre los trabajadores municipales y la Ciudad de Mendoza. Hubo protestas y denuncias de represión policial en el marco del reclamo por un incremento salarial para los trabajadores nucleados en ATE. Pero un nuevo capítulo se ha sumado esta semana por sumarios iniciados desde la comuna a los empleados que se expresaron a favor del reclamo en las redes sociales.

El conflicto alcanzó ribetes impensados. Municipales encadenados en plena cuarentena en modo de protesta, denuncias del municipio a ATE por daño a bienes del Estado y agresiones a personal municipal. A eso se sumaron desmentidas, la UCR diciendo que Macho era un soldad servíl a La Cámpora y hasta Pablo Moyano participó del conflicto exhortando a Suarez a resolverlo.

En las últimas horas MDZ recibió documentos que demuestran que Ciudad les ha iniciado un sumario a un empleado municipal por mencionar a Ulpiano Suarez como "tirano y despreciable" en la red social Facebook.

El empleado al ser consultado por MDZ al respecto, prefirió mantener el anonimato lo máximo posible por miedo a perder su trabajo; después de varias décadas trabajando según manifiesta "sin problemas". Comenta que quiso compartir su opinión en su muro, pero se le disparó en un grupo y agrega: "Lo hice estando en cuarentena en mi casa, nunca me imaginé que me fueran a iniciar un sumario por esto".

Por otro lado el intendente Ulpiano Suarez prefirió no hacer declaraciones al respecto por ser actuaciones administrativas que están en curso. Sin embargo aseguró que en el estatuto municipal se puede constatar los motivos por los cuales iniciaron el sumario.

Como se lee en las imágenes, según solicita la Dra. María Martha Guiñazú Directora de Asuntos Jurídicos pide que mediante escribano se adjunte una captura de pantalla del posteo en Facebook. "Su conducta, prima facie, atenta contra los deberes de los agentes municipales consistentes en la obligación de observar en el servicio y fuera de él una conducta decorosa y digna de confianza, así como conducirse con educación y corrección con el público, superiores, compañeros y subordinados. (art 34 bis incisos b y c de la ley 5892 y 8324) siendo previsible de ser encuadrada dentro de las previsiones del art 51 y cc de la ley 5892".

El inciso b de la ley 5892 en base a lo que se lo acusa indica que el empleado debe "observar en el servicio y fuera de él, una conducta decorosa y digna de la consideración y de la confianza que su estado oficial exige". Y el inciso c agrega "conducirse con educación y corrección en su relación de servicio público, con sus superiores, compañeros y subordinados".



El abogado del empleado municipal, Carlos Ferrer, aseguró que el trabajador "está en su casa, es persona de riesgo más de 60 años, no está yendo a la municipalidad". "Está cumpliendo en su casa las restricciones de la pandemia. Uno dentro del horario de trabajo tiene que cumplir con esos incisos, pero en tu casa, dentro de tu vida no labora uno no es un esclavo para expresarse", sostuvo. Y agregó: "No puede suceder ni en Argentina ni en ningún lugar del mundo que un estatuto indique que uno no pueda opinar libremente el resto de las horas del día. Durante la prestación del servicio es una cosa, pero en una reunión con amigos o en las redes sociales uno puede expresar lo que quiera".