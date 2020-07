La UCR apuntó contra Roberto Macho: "Es un soldado servil de La Cámpora"

En un duro comunicado, el comité radical salió a respaldar al intendente de la Capital, Ulpiano Suarez, y señaló que el reclamo de ATE "tiene finalidades políticas y busca violentar y desestabilizar las instituciones".

El texto titulado "Cuando la oposición se disfraza de reclamo sindical" incluye un hashtag llamado "Basta de aprietes" y asegura que las acciones del sindicalista de ATE Roberto Macho son parte de una maniobra polìtica nacional.

"Repudiamos la violencia de ATE que bajo el disfraz de un falso reclamo sindical intentan sabotear las buenas gestiones que no son afines al Gobierno Nacional", dice el comunicado, en el cual se habla de "una patota sindical" a cargo de Macho.

"Parece que aquí también quieren hacer pagar a los vecinos de Ciudad el precio de no haberlos votado. Aquí no hay hechos aislados, todo es parte de un mismo plan, Portezuelo del Viento, Vicentin, Presupuesto, Roll Over, Coparticipación, Ayuda Nacional, IFE, ATE", agregan las autoridades de la UCR, cuyo presidente provincial es el intendente de Godoy Cruz, Tadeo García Salazar.

Mirar para adelante, pensar en el siglo 21 uD83DuDC4FuD83DuDC4FuD83DuDC4F https://t.co/k4M5rJQFIb — Tadeo Garcia Zalazar (@TadeoGZ) June 30, 2020

"Lo que está pasando con la patota de ATE nada tiene que ver con la pandemia y tampoco con reclamos salariales, esto es política y de la peor. Aquí están, estos son, los nuevos soldados serviles a la Cámpora y al Kirchnerismo, que unidos por el odio y la venganza a quienes no los votaron quieren a Mendoza y su Capital de rodillas", finaliza el comunicado.

El conflicto entre los empleados municipales de Capital y la comuna lleva casi un mes, y ha incluido la toma del ex predio de la UCIM y la Playa de Secuestros, además de agresiones a empleados municipales.

Leé el comunicado completo:

Las cosas por su nombre, esto no es el reclamo de un gremio, tampoco es una medida pacífica de los trabajadores, esto es un intento más de violentar y desestabilizar las instituciones de la democracia vigentes en un estado de derecho.

Desde la Unión Cívica Radical repudiamos la violencia de ATE que bajo el disfraz de un falso reclamo sindical intentan sabotear las buenas gestiones que no son afines al Gobierno Nacional.

Si hacemos un poco de memoria, estos ataques comenzaron en la provincia en septiembre de 2019 cuando en plena inauguración de la Plaza España, la patota de ATE con Roberto Macho a la cabeza agredió e insultó al Intendente y candidato a Gobernador Rodolfo Suarez.

Pasadas y ganadas las elecciones en la Ciudad los aprietes, amenazas y manifestaciones violentas se hicieron presentes durante la Vendimia de Ciudad e incluso en el Acto Central.

Los últimos hechos llevados adelante por la patota sindical de Roberto Macho incluyeron la ocupación ilegítima del Ex Predio UCIM donde funciona Higiene Urbana, impidiendo el ingreso y egreso de personal, materiales, insumos y vehículos municipales destinados a la recolección de residuos generados en centros de salud, hospitales, clínicas médicas, casas y comercios de la Ciudad, como así también a la limpieza y desinfección de calles, veredas y espacios verdes fundamentales para las salidas de esparcimiento de la ciudadanía.

No deja de sorprendernos la alianza sindical opositora que busca, una vez más, tomar de rehén a la ciudadanía mediante la violencia y el atropello a las instituciones de la democracia. Parece que aquí también quieren hacer pagar a los vecinos de Ciudad el precio de no haberlos votado.

Aquí no hay hechos aislados, todo es parte de un mismo plan, Portezuelo del Viento, Vicentín, Presupuesto, Roll Over, Coparticipación, Ayuda Nacional, IFE, ATE. El mandato partidario opositor está detrás y al frente de cada una de estas acciones, donde lejos de aportar al diálogo y al consenso generan enfrentamientos en momentos donde la ciudadanía pide unión y respeto.

Como ellos sostienen desde hace tiempo, la única verdad es la realidad y aquí no hay lugar para confusiones ni dobles discursos; lo que está pasando con la patota de ATE nada tiene que ver con la Pandemia y tampoco con reclamos salariales, esto es política y de la peor. Aquí están, estos son, los nuevos soldados serviles a la Cámpora y al Kirchnerismo, que unidos por el odio y la venganza a quienes no los votaron quieren a Mendoza y su Capital de rodillas.