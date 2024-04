Sergio Uñac piensa una opción sin los Kirchner ni La Cámpora para 2025

Mientras Cristina Fernández de Kirchner se apresta a reaparecer en un acto masivo en Quilmes, en conmemoración de la muerte de su esposo, la provincia de Buenos Aires empieza a ser nuevamente el territorio elegido para la pelea por la conducción del peronismo de cara a las próximas elecciones.

Miles de dirigentes, entre concejales, consejeros escolares, ex funcionarios municipales, provinciales y nacionales, han armado centenares de grupos de Whatsapp, casi de autoayuda y reflexión, para discutir los caminos que pueden abrirse siempre y cuando no esté presente la familia Kirchner y menos La Cámpora.

Casi sin querer, pero sin pedir permiso, Sergio Uñac estuvo reunido con una serie de dirigentes de la primera sección electoral el miércoles, en Vicente López, en el que estuvieron, entre otros, el consejero escolar de General San Martín, Germán Pavone, el ex diputado nacional y actual secretario de Tierra y Vivienda de Moreno, Leonardo Grosso y el secretario general del gremio municipal de Vicente López, Victorio Pirillo.

Uñac, quien mantuvo una dura lucha interna contra su antecesor Juan José Gioja, es actualmente senador nacional, cargo por el que compitió luego de que su hermano perdiera la elección para gobernador contra Juntos por el Cambio, representado por Marcelo Orrego.

Todo Cuyo está en manos de representantes del casi extinto Juntos para el Cambio y, en Mendoza, San Luis y San Juan, Javier Milei ganó con amplitud contra el candidato a presidente de Unión por la Patria, Sergio Massa. “Esta realidad nos obliga a revisar todo lo que hicimos para llegar hasta esta situación”, remarcó el senador nacional en la misma tónica que adoptaron, hace tiempo, otros dirigentes de su espacio y la propia esposa del candidato presidencial, Malena Galmarini.

“Muchachos, si no hacemos algo, hay lugares donde vamos a quedar terceros, cómodos. Y no es con el kirchnerismo”, aseveró, dejando más que en claro que pretende construir algo que no tenga ni a la vicepresidenta ni a La Cámpora como sus líderes. Por ahora, para todos los presentes, Axel Kicillof, hoy enfrentado con el hijo de los dos presidentes, sigue siendo parte de ese andamiaje político. “Uno se someterá a discutir con todos y no vengo a decir que voy a ser candidato, pero por lo menos me pongo a disposición”, les dijo Uñac.

Uñac y un nutrido grupo de dirigentes territoriales bonaerenses no K.

Es que los asistentes al asado realizado en la casa del local Alan Avaca, cercano a Graciela Camaño, vinieron de diferentes lugares. Grosso, por ejemplo, acompañó a Florencio Randazzo en su aventura electoral de hace seis años en la Provincia de Buenos Aires cuando era parte del Movimiento Evita que lo apoyó. Hoy esa organización social se encuentra en una fortísima crisis interna y la representante territorial de más peso, la intendenta de Moreno, Mariel Fernández, es una de las dirigentes más próximas a Máximo Kirchner, aunque no forme parte del engranaje de La Cámpora. Ella hará lo que Cristina Fernández de Kirchner disponga.

Entre lo variopinto del encuentro se destacó que llegaran hasta Vicente López desde diferentes regiones provinciales, como La Plata o Marcos Paz. Juan Amondarain, ex senador y diputado provincial, desvinculado hace rato del circuito massista, Juan Gambetta, secretario general de los Municipales de Marcos Paz y Cristian Pierdominici del sindicato del Pami (UTI), fueron algunos que llegaron desde más lejos.

En todo momento el ex gobernador sanjuanino dejó bien en claro que “hay que salir de la zona de confort” y si bien él cree haber hecho mucho por su provincia, la gente no lo acompañó porque quiza él se alejó de la gente. “Cometimos muchos errores” que desembocaron no solo en su derrota sino en la llegada de Javier Milei al poder, por lo que está dispuesto a trabajar por un cambio real “fuera de este gobierno”.

“El gobierno peronista se equivocó mal y es por eso que la gente buscó un cambio que también afectó a compañeros de varias provincias que siempre fueron peronistas”, dijo. Su interna con su antecesor y ex aliado provincial, Gioja, fue fatal para sus aspiraciones por retener el ejecutivo sanjuanino, porque si bien triunfó en la PASO, la lucha intestina desangró al justicialismo, que tuvo que armar de apuro la candidatura de Rubén Uñac luego de apelaciones judiciales que le quitaron frescura y transparencia.

Más allá de sus pretensiones políticas, y del futuro del peronismo, el senador siempre se mostró lejos del kirchnerismo y le tiró un par de elogios a su tocayo Massa. También tiene claras sus diferencias con la actual gestión: "Todos debemos estar preocupados es en la política económica que lleva adelante el gobierno libertario que está llevando a miles de PyMES a la ruina, con despidos de trabajadores. Solo en mi provincia hay 12.000 desempleados nuevos”, sentenció.