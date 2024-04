Un gobernador peronista respondió las criticas en su contra por apoyar a Javier Milei

El mandatario provincial de Tucumán, Osvaldo Jaldo, explicó las razones por las cuales, a pesar de ser peronista, se cruzó de vereda y ahora apoya y defiende a Javier Milei. Dijo que su apoyo se debe a que se puso a "la altura de las circunstancias", y que supo responder a las urnas.

Luego de críticas por parte del peronismo, Jaldo explicó que se han "tenido que tomar decisiones políticas e institucionales de mucho peso que" son las que le costaron las criticas.

"Sabemos leer los resultados electorales y quienes estamos ejerciendo cargos por la voluntad popular debemos respetar los resultados de las urnas. En Tucumán habían elegido un gobernador, y luego a nivel nacional la voluntad popular de los argentinos habían elegido a un presidente, a Javier Milei. Este gobernador ha sabido leer el resultado electoral, ha sabido ponerse a la altura de las circunstancias", declaró Jaldo.

En esta línea, continuó diciendo que en su gobierno se ha "trazado un camino dialoguista con el Gobierno nacional", a tal punto que a fines de enero formó un bloque aparte con tres diputados para responder a los "intereses de la provincia de Tucumán", en línea con el oficialismo.

Osvaldo Jaldo, gobernador peronista.

En el discurso de apertura del Foro Económico del NOA, continuó: "Venimos acompañado al Gobierno nacional, hemos votados y vamos a volver a votar la Ley Bases, vamos a votar los acuerdos fiscales porque entendemos que un presidente necesita leyes para poder gobernar. Hay que saber leer y respetar los resultados de las urnas".

"A este gobernador le costó críticas del espacio político pero bajo ningún punto de vista voy a llevar a mi provincia a una confrontación. En esta provincia no solo no fomentamos grieta, no la permitimos a la grieta. Queremos tener un trabajo conjunto entre el Gobierno nacional, provincial, municipal y comunal", se refirió sobre las criticas por parte del peronismo. "Más que nunca, la patria nos necesita. Hay que dejar las diferencias personales y políticas de lado", diferenció.