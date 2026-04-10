"Yo no maté a mi hijo": rompió el silencio la mamá de Ángel, el nene que murió en Comodoro Rivadavia

La ciudad de Comodoro Rivadavia se encuentra totalmente conmocionada por un hecho que ocurrió el domingo pasado. Se trata de la muerte de Ángel , un niño de cuatro años, debido a un paro cardiorrespiratorio. No obstante, los primeros peritajes revelaron la presencia de lesiones en la cabeza.

En el medio del dolor, el padre del nene y su pareja acusan fuertemente a la madre como responsable de su fallecimiento. En las últimas horas, la mujer se defendió de las incriminaciones y lanzó fuertes acusaciones hacia el padre.

“ Yo no maté a mi hijo . Es más, lo protegí y lo busqué”, aseguró Mariela, la madre del nene , en una entrevista con el medio local ADN Sur. También sostuvo que sufrió violencia por parte del padre biológico de Ángel durante el embarazo y sus primeros meses de vida. “Abusó de mi ignorancia y me echó a la calle”, expresó.

La mamá del niño dio su versión de lo que ocurrió el domingo pasado, día en el que la criatura falleció: “Dormía por lo menos desde las 11 de la noche, de largo, y no se levantaba al baño. Entonces lo hicimos levantarlo y vimos que ya se había hecho pis. Entonces le dije a mi marido, como la camita de él estaba mojada, que lo bajara y lo acostara conmigo”, detalló.

La mujer aseguró que “sintió roncar” a su hijo, pero que poco después, lo revisó y se dio cuenta de que no respiraba. “Entonces yo empiezo a hacerle RCP y llamo a la ambulancia enseguida”, indicó. Una vez en el hospital, los médicos se dieron cuenta de que Ángel estaba en estado crítico y que le faltaba oxígeno.

Con respecto a las lesiones en la cabeza que arrojaron los primeros peritajes, la madre del nene negó haberlo golpeado y realizó una fuerte acusación: “Yo también quiero saber qué pasó, porque nosotros no le pegamos al nene. Nosotros no le hicimos nada. ¿Para qué lo voy a recuperar? ¿Para maltratarlo y pegarle? No. Si lo estoy sacando de personas que son alcohólicas y drogadictas para que esté conmigo“.

"Sufría de violencia": qué dijo la mujer acerca del padre de Ángel

Por otro lado, la mujer habló sobre la relación que tuvo con el padre del niño. Explicó que se conocieron en el 2020 y que comenzaron a tener un vínculo estable, hasta que comenzó a sufrir violencia por parte de él.

“Ya en todo el embarazo sufría violencia. A los seis meses de que nació, él ya empezaba a tomar, se dedicaba a las drogas, al alcohol, se iba de fiesta, volvía después de dos o tres días, nos hacía pasar necesidades. Yo le dije que me quería separar porque ya no aguantaba más la situación”, aseguró.

"Me atacaba a mí con un cuchillo, decía que si yo lo dejaba, él se iba a matar", amplió Mariela. "Yo nunca tuve intenciones de irme a Córdoba, me fui por las circunstancias, porque me sacó a mi hijo y me echó a mí de la casa”, señaló.

La mujer contó que, después de volver de Córdoba, volvió a contactar al padre del chico con la intención de verlo. Inició acciones legales para recuperar la guarda y, en ese proceso, indicó que se enteró de denuncias contra su expareja: “Yo estaba pasando cuota alimentaria por Ángel. No es que ellos me pedían a mí o que yo le pedí a ellos plata, ellos me enviaron una carta de embargo y me empezaron a sacar del sueldo”, detalló.

Por otro lado, Mariela dijo que no asistió al velorio de su hijo, que se llevó a cabo este jueves, por temor. “Me están amenazando a mí y a mi familia, que nos van a ir a prender fuego la casa. Yo tengo una bebé de seis meses, tengo que resguardar el bienestar de mi hija, primero y principal. Primero está mi hija”, declaró.