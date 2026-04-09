El desgarrador relato del papá de Ángel: "Me dieron a mi hijo muerto"

Los primeros peritajes revelaron la presencia de lesiones internas en la zona de la cabeza de Ángel. El papá apuntó contra el entorno materno.

El país se encuentra conmocionado por la muerte de Ángel, el nene de cuatro años que murió en el hospital producto de un paro cardiorrespiratorio. Este jueves por la tarde, el papá del menor pidió justicia por su hijo y apuntó fuertemente contra la mamá del niño.

Rompió el silencio el papá de Ángel En medio del dolor, el padre de Ángel habló con los medios y lanzó duras acusaciones sobre lo queocurrió en los días previos a la muerte del menor. “Mi hijo pedía por mí y nadie hizo nada”, expresó, visiblemente afectado, al cuestionar la falta de intervención.

El hombre fue contundente al rechazar cualquier hipótesis de muerte natural. “Lo mataron. Van a querer decir que fue muerte natural, pero yo ya había dicho que a mi hijo le iba a pasar algo con esta mujer”, afirmó. Además, remarcó que el menor no tenía problemas de salud.

Nene muerto Comodoro Rivadavia Las marcas que tenía Ángel en la cara. Facebook/Lulu Andrade En sus declaraciones, el padre también cuestionó el accionar judicial en el proceso que derivó en la restitución del menor. “La Justicia no me escuchó”, aseguró, y agregó que nunca se llevó adelante un proceso adecuado de vinculación con la madre: “Nunca hicieron una revinculación”.

Acusaciones contra la madre y su entorno El hombre también apuntó contra la madre del niño y su pareja, a quienes responsabiliza por lo ocurrido. “La madre dejó al nene en el hospital y se fue”, detalló. “La pareja de la mamá de Ángel me dijo que él era una carga para ellos”, expresó con dolor.