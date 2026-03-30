Por qué disparó: el foco de la investigación sobre el alumno que mató a un compañero en Santa Fe

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Cómo están los alumnos heridos en el ataque que terminó con la vida de un joven en el colegio de Santa Fe

Los dos estudiantes que resultaron heridos en el tiroteo ocurrido en la Escuela Normal Mariano Moreno de San Cristóbal, Santa Fe, se encuentran fuera de peligro, según el último parte médico difundido por el hospital local. Ambos adolescentes ingresaron con heridas de perdigones y permanecen bajo observación, aunque su evolución es favorable.

El director del centro de salud, Armando Borsini, precisó que uno de los jóvenes presentaba impactos en la región frontal y en el tórax, por lo que fue sometido a estudios de mayor complejidad, entre ellos una tomografía, con el objetivo de descartar lesiones internas. Pese a la zona comprometida, los médicos confirmaron que su vida no corre riesgo.

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