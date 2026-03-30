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El ataque, que dejó como saldo un&nbsp;alumno&nbsp;muerto y otro herido, se desencadenó en el momento de mayor concentración de estudiantes: mientras los cursos se encontraban en el&nbsp;patio formando para izar la bandera.
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Por qué disparó: el foco de la investigación sobre el alumno que mató a un compañero en Santa Fe

La Justicia de Menores y la Policía de Santa Fe trabajan sobre tres ejes principales: el origen del arma, el entorno familiar del atacante de 15 años y la existencia de posibles conflictos previos ocultos.

MDZ Policiales

La tragedia ocurrida este lunes en la Escuela Normal Mariano Moreno de San Cristóbal ha dejado una pregunta que desvela a toda la provincia: ¿Qué llevó a un adolescente de 15 años, sin antecedentes de mala conducta, a abrir fuego contra sus pares? La investigación judicial, liderada por el Juzgado de Menores, se concentra ahora en desentrañar la trama detrás de los disparos que terminaron con la vida de un estudiante y dejaron a otro herido.

A pesar de que los docentes describieron al agresor como un alumno cumplidor y tranquilo, los peritos psicólogos y los investigadores policiales buscan detectar señales que hayan pasado desapercibidas para la comunidad educativa de la Escuela N° 40.

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Qué pena podría recibir el alumno de Santa Fe que mató a un compañero, según la nueva Ley Penal Juvenil

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Según el nuevo articulado, la pena máxima que se le puede imponer al adolescente de San Cristóbal es de 15 años de prisión.

Según el nuevo articulado, la pena máxima que se le puede imponer al adolescente de San Cristóbal es de 15 años de prisión.

A pesar de que el atacante puede ser juzgado como un adulto en cuanto a la responsabilidad del hecho, la Ley Penal Juvenil mantiene protecciones específicas alineadas con tratados internacionales.

  • Sin prisión perpetua: Aunque la naturaleza del delito (homicidio agravado por el uso de arma) prevea la reclusión perpetua para un mayor de 18 años, la reforma prohíbe taxativamente esta pena para menores.

  • Tope máximo de condena: Según el nuevo articulado, la pena máxima que se le puede imponer al adolescente de San Cristóbal es de 15 años de prisión.

  • Régimen de cumplimiento: El joven deberá cumplir su medida de privación de libertad en un centro especializado de detención juvenil, con programas de revinculación, hasta que alcance la mayoría de edad, momento en el que se evaluará su traslado a una unidad del servicio penitenciario común.

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Nuevas versiones sobre el tirador de Santa Fe: "Quería matar a toda la escuela"

En las últimas horas, se conoció un audio que uno de los alumnos de la Escuela Normal Mariano Moreno, ubicada en la localidad de San Cristóbal, Santa Fe, le mandó a sus familiares. “Metió la escopeta en un estuche de guitarra. Salió del baño, gritó 'sorpresa' y empezó a los tiros”, relató el joven.

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Disparos, pánico y corridas: así fue la evacuación del colegio en Santa Fe

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Cómo están los alumnos heridos en el ataque que terminó con la vida de un joven en el colegio de Santa Fe

Los dos estudiantes que resultaron heridos en el tiroteo ocurrido en la Escuela Normal Mariano Moreno de San Cristóbal, Santa Fe, se encuentran fuera de peligro, según el último parte médico difundido por el hospital local. Ambos adolescentes ingresaron con heridas de perdigones y permanecen bajo observación, aunque su evolución es favorable.

El director del centro de salud, Armando Borsini, precisó que uno de los jóvenes presentaba impactos en la región frontal y en el tórax, por lo que fue sometido a estudios de mayor complejidad, entre ellos una tomografía, con el objetivo de descartar lesiones internas. Pese a la zona comprometida, los médicos confirmaron que su vida no corre riesgo.

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Qué dijeron los docentes sobre el alumno que asesinó a otro en el colegio de Santa Fe

En diálogo con medios de comunicación, el secretario de Gobierno municipal, Ramiro Muñoz, aportó los primeros detalles sobre el perfil del atacante, cuya conducta previa no encendió ninguna señal de alerta en la institución educativa. “Hablamos con docentes y nos dijeron que es un buen alumno y que nunca mostraba problemas de conducta”, explicó el funcionario, subrayando el desconcierto que reina en la comunidad educativa.

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Video: el momento en el que un alumno disparó y mató a su compañero en Santa Fe

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Un alumno disparó dentro de una escuela, mató a un compañero e hirió a otros dos

La localidad santafesina de San Cristóbal se encuentra sumida en el dolor y la consternación. Este lunes 30 de marzo, lo que debía ser una jornada escolar habitual se transformó en una tragedia cuando un alumno de la Escuela Normal Mariano Moreno ingresó al establecimiento armado y disparó contra sus compañeros, provocando la muerte de un adolescente y dejando a otro herido.

El hecho ocurrió pocos minutos después del ingreso a clases, en el interior del edificio educativo ubicado en el centro de la ciudad. Según los primeros reportes policiales, el agresor —quien también sería menor de edad— extrajo un arma de fuego en medio de una aparente discusión o ataque premeditado, efectuando varios disparos que impactaron en dos alumnos.

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