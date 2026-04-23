Aseguran que el líder de la toma en Paternal es quien se había fotografiado con el cuerpo de Maradona

Un operativo de desalojo en cinco propiedades usurpadas en la Ciudad de Buenos Aires permitió identificar a Diego Molina como líder de una de toma en el barrio de La Paternal . Se trata del mismo hombre que en 2021 fue condenado por “profanación de cadáver” tras haberse fotografiado junto al cuerpo de Diego Maradona dentro del féretro.

El procedimiento permitió recuperar una vivienda ubicada en Villa Mitre, que contaba con orden de desalojo firme desde 2009, aunque permanecía ocupada desde hacía más de dos décadas.

El conflicto por la propiedad se remonta a fines de los años noventa, cuando una empleada habría adquirido la casa, aunque los ocupantes sostenían otra versión sobre la titularidad.

Según los investigadores, Molina encabezaba el grupo de ocupantes y fue señalado por su rol activo durante el procedimiento. Junto a él, otras personas con antecedentes penales formaban parte de la toma.

En medio del operativo, tres individuos fueron detenidos por atentado y resistencia a la autoridad.

Ante la situación de riesgo estructural, la Guardia de Auxilio dispuso la clausura del edificio por peligro de derrumbe, mientras que equipos sociales realizaron un relevamiento de las familias presentes para ofrecer alternativas habitacionales.