Juicio por Maradona: inicia la etapa de testimonios con la declaración de Gianinna y el médico que certificó la muerte de Diego

El proceso judicial para determinar las responsabilidades por la muerte de Diego Armando Maradona ha vuelto a su casilla de salida. Luego del escándalo que derivó en la anulación del debate anterior por irregularidades que involucraron a la jueza Julieta Makintach , este jueves a las 10:00 se abre formalmente la etapa probatoria en los Tribunales de San Isidro.

Pese a que las imputaciones se mantienen firmes, el cambio de tribunal obliga a repetir íntegramente la incorporación de pruebas y la recepción de testimonios. Siete profesionales de la salud continúan bajo la lupa de la Justicia, acusados de “homicidio simple con dolo eventual” , una calificación penal que contempla penas de 8 a 25 años de prisión .

La fiscalía sostiene que el equipo médico a cargo del "Diez" fue deficiente, temerario y que abandonó a su suerte al paciente, sabiendo que su fallecimiento era una posibilidad ante el cuadro de salud que presentaba durante su internación domiciliaria en Tigre.

Testigos clave para la segunda jornada

La audiencia de este jueves es considerada fundamental para reconstruir las últimas horas de Maradona. El tribunal escuchará tres relatos determinantes:

Gianinna Maradona: La hija menor del exfutbolista con Claudia Villafañe abrirá la jornada. Su testimonio se centrará en las advertencias que la familia realizó sobre el deterioro físico de su padre y las supuestas trabas que el entorno médico ponía para su comunicación y cuidado.

Juan Carlos Pinto: Médico de la empresa +Vida. Fue el encargado de certificar el fallecimiento y quien lideró las maniobras de reanimación dentro del country San Andrés. Su relato es técnico y descriptivo sobre el estado en que encontró el cuerpo de Diego.

Personal de la Bonaerense: Un efectivo policial que participó del operativo inicial aportará detalles sobre la escena hallada en la habitación de la casa de Tigre y la preservación de las pruebas en los primeros minutos tras el deceso.

Los acusados y el peso del dolo eventual

La defensa de los imputados intentará demostrar que la muerte fue producto de una patología preexistente inevitable, mientras que la querella —con el apoyo de las pericias médicas oficiales— buscará probar que la falta de monitoreo cardíaco y la medicación psiquiátrica contraindicada fueron los desencadenantes del fatal desenlace.

Con este nuevo inicio, la Justicia busca subsanar los errores del pasado para brindar una sentencia definitiva sobre uno de los casos más mediáticos de la historia argentina, bajo la atenta mirada de un mundo que aún llora la partida del máximo ídolo del fútbol.