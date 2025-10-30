Tras un megaoperativo, se recuperó la "Galería del terror" en Nueva Pompeya tras 20 años de usurpación

El Gobierno porteño liberó la Galería Nueva Pompeya, tomada desde hace dos décadas por más de 100 personas. Es el desalojo número 477.

La Ciudad de Buenos Aires llevó a cabo este mediodía un operativo para desalojar la Galería Nueva Pompeya, ubicada en avenida Sáenz 1169, donde más de un centenar de personas vivían desde hacía 20 años. Vecinos la llamaban la “Galería del terror” por el deterioro y la inseguridad. La medida fue ordenada por la Fiscalía N° 35.

La Galería Nueva Pompeya fue clausurada por la Agencia Gubernamental de Control tras constatar múltiples irregularidades. Durante el operativo, agentes hallaron locales tomados por familias que dormían allí y utilizaban los espacios para guardar carros de cartoneros y vendedores ambulantes. Se registraron delitos de encubrimiento con fines lucrativos, falsificación de marcas, evasión tributaria y delitos contra la salud pública.

Recuperación Nueva Pompeya (1) Tras la recuperación del espacio, el Jefe de Gobierno subrayó que "La usurpación genera inseguridad y desorden". El procedimiento fue coordinado por la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 35, a cargo de Celsa Ramírez, en conjunto con la Policía de la Ciudad y el Cuerpo de Bomberos. También participaron equipos del Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana, la Agencia de Protección Ambiental y Defensa Civil, que acompañaron la evacuación y permitieron a los ocupantes retirar sus pertenencias.

Recuperación de inmuebles usurpados Desde el inicio de la actual gestión porteña, ya fueron recuperados 477 inmuebles y devueltos a sus legítimos propietarios. Entre ellos figuran ex hoteles en los barrios de Flores, Constitución y San Telmo, además de un antiguo PH en Villa Crespo y un galpón en Palermo que funcionó como mercado frigorífico Canning, ambos tomados durante más de una década.

El Jefe de Gobierno, Jorge Macri, destacó la importancia de estos operativos: