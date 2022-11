Te sorprenderá conocer cuánto mide realmente Enrique Iglesias

Al igual que Julio Iglesias, su papá, Enrique Iglesias tiene un gran potencial artístico. Es, sin lugar a dudas, uno de los artistas musicales de habla hispana más importantes.

Enrique Iglesias

Es acreedor de un Premio Grammy como mejor artista latino y en los Estados Unidos se posiciona como uno de los artistas latinos con mayores ventas. Entre discos y sencillos físicos y digitales en inglés y español, ha vendido más de 70 millones de producciones musicales.

Enrique Iglesias junto a su papá, Julio Iglesias

Alejado de su progenitor, dio sus primeros pasos en la música de la mano de Fonovisa en 1995. Posteriormente, se unió al sello Interscope, Universal Music Latino, Universal Republic y también Sony Music. Entre sus temas más conocidas están: 'Bailando', 'Duele el corazón', 'Hero', 'Súbeme la radio' y 'Bailamos'.

Cada vez que se sube al escenario, Enrique marca presencia y no solo porque se nota que es un lugar donde se siente muy cómodo sino porque cuenta con una gran altura que además lo ayuda a destacarse. El músico mide 1,87 m.

Hoy, Iglesias se encuentra felizmente en pareja con la ex tenista Anna Kournikova. Su relación inició en 2001 y fruto de su gran amor llegaron al mundo Nicholas, Lucy y Mary. En su último disco, el cantante le dedicó a su enamorada la canción All about you.