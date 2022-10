Cuánto dinero es la millonaria fortuna que Enrique Iglesias rechazó de su padre Julio

No es ninguna novedad que Enrique Iglesias no tiene buena relación con su padre Julio Iglesias. Por ello, no es de extrañarse que, recientemente, el músico haya rechazado la millonaria fortuna que el intérprete de 'Me olvidé de vivir' decidió repartir con sus hijos.

A lo largo de su exitosa carrera, Julio Iglesias logró acumular una gran fortuna: tiene más de 25 millones de discos vendidos. Pero todo su dinero no proviene de sus canciones, sino que también es dueño de la tercera parte de Punta Cana en República Dominicana (que incluye el aeropuerto). Además, es poseedor de una finca en Marbella (España) de 230 hectáreas.

Y eso no es todo. Iglesias cuenta con un avión privado que está valuado en 45 millones de dólares, así como también una cava de vinos de más de 30 millones. A esto se suman autos de lujo: dos Rolls Royce azules.

Julio Iglesias junto a su hijo Enrique

Pero, ¿de cuánto es la millonaria fortuna que Enrique Iglesias rechaza? 5 mil millones de dólares que Julio quiso que sea repartida entre sus ocho hijos.

Julio Iglesias

Un allegado a Enrique y Julio, señaló: "Su relación con su padre nunca fue de las mejores, pasan años sin hablarse, ni por teléfono. Enrique siente que forjó su carrera sin la ayuda de él".