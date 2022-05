Por qué Enrique Iglesias no quería compartir su música con su papá, Julio Iglesias

Enrique Iglesias es uno de los artistas musicales de habla hispana más importantes. No por nada cuenta con un Grammy como mejor artista latino. En los Estados Unidos se posiciona como uno de los artistas latinos con mayores ventas tras haber vendido más de 70 millones de producciones musicales, entre discos y sencillos físicos y digitales en inglés y español.

Enrique Iglesias

Sus primeros pasos en la música los dio en 1995 de la mano de Fonovisa, que pertenecía a la empresa mexicana Grupo Televisa. Luego, firmó con el sello Interscope, Universal Music Latino, Universal Republic y también Sony Music.

El artista cuenta con grandes éxitos que han sonado bien fuerte en todos los rincones del mundo. Entre sus canciones más conocidas se destacan 'Bailando', 'Duele el corazón', 'Hero', 'Súbeme la radio' y 'Bailamos'.

Enrique siguió los mismos pasos que su padre, Julio Iglesias. Sin embargo, cuando comenzó con su música optó por no compartirla con su progenitor. ¿El motivo? Él mismo lo contó en una entrevista.

"Yo era un niño muy rebelde, no era bueno en la escuela, quería separar mi música totalmente de mi familia, de mi padre en este caso porque, por alguna razón, sentía en lo profundo de mi ser que si la compartía, aunque tenía muchas ganas de hacerlo, simplemente no sucedería”, reveló en el programa At home with en Apple Music.

Enrique Iglesias junto a su familia

Desde 2001 está en pareja con la extenista Anna Kournikova y fruto de su gran amor trajeron al mundo a Nicholas, Lucy y Mary. En su último disco, Enrique le dedicó a su enamorada la canción All about you.