Te sorprenderá cuánto mide realmente Julio Iglesias

Julio José Iglesias de la Cueva, o más conocido simplemente como Julio Iglesias, nació el 23 de septiembre de 1943 en Madrid. Es considerado como uno de los artistas más exitosos de la historia. No sólo es cantante, sino también compositor, músico, productor, exfutbolista, abogado y empresario. Es español pero está nacionalizado como estadounidense.

Cuatro décadas atrás, se lo reconoció como el artista que más discos había vendido en más idiomas en el mundo. Además, se lo identifica como el cantante europeo con más éxito comercial a nivel internacional hasta el momento.

Además, Iglesias cuenta con un gran reconocimiento por la Academia Americana de la Grabación: el Grammy Lifetime Achievement Award. Este es un Premios Grammy otorgado a aquellos intérpretes solistas, o en grupo, que durante su vida contribuyeron de manera sobresaliente en el campo del registro discográfico.

Julio Iglesias

En diálogo con El País, señaló: "Los americanos son muy complicados para dar Grammys a los latinos; de hecho, no se los dan a nadie, y eso me sorprendió muchísimo. Un Grammy a la carrera es muy importante para mí porque me reconcilia con muchas cosas".

Si hay algo por lo que, a lo largo de su carrera, ha cautivado en sus presentaciones, además de su gran voz, es por su altura. Pero, ¿cuánto mide realmente Julio Iglesias? El artista tiene una estatura de 1,85 m.