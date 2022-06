Qué dice Julio Iglesias de los memes sobre el mes de julio

Desde hace ya un tiempo, cada vez que se acerca julio, los memes relacionados a Julio Iglesias no demoran en aparecer en las Twitter. Pero, ¿qué opina él sobre este tema?

Memes de Julio Iglesias

En una entrevista que brindó a Hola, algunos años atrás, explicó que mientras no sean ofensivos, le parecen "simpáticos". Además, reconoció que, si bien no ha visto todos los están circulando, a muchos de los que se comparten los conoce. "De vez en cuando, algún amigo me manda uno y me muero de risa", señaló.

Los usuarios llenan la red de divertidos memes de Julio Iglesias

Agregó: "No sé quién empezó con eso, pero es una historia simpática. He visto cosas un poco desagradables que no me gustaron, pero eso pasa siempre". Y, en otra nota, señaló: "Si todo esto sirvió para que personas de 15 años me hayan conocido, encantado de la vida".

Iglesias es uno de los cantantes de habla hispana más popular del planeta. No por nada en 1983 fue reconocido como el artista que más discos ha vendido en más idiomas en el mundo y en 2013, como el artista latino que más música ha vendido en la historia. Hasta el momento se lo considera como el cantante europeo con más éxito comercial a nivel internacional.

A mitad de año, Twitter se llena de memes de Julio Iglesias

Ha grabado 80 álbumes y cantó en 14 idiomas. Tiene más de 2600 discos de oro y platino certificados y en España, su tierra natal, es el artista que más discos ha vendido: 23 millones de ejemplares. Cuenta con varios galardones de la industria discográfica entre los que se destacan los Premios Grammy, World Music Award, Premio Billboard y Gaviota de plata, entre otros muchos más.