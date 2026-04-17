Chile: de qué se trata la "megarreforma" económica de José Antonio Kast

El presidente de Chile , José Antonio Kast , ha presentado una "megarreforma" con más de cuarenta medidas de contenido eminentemente tributario para impulsar la economía , durante su primer discurso conocido como 'Cadena Nacional', donde también ha informado de la salida de un primer vuelo con inmigrantes deportados.

El líder del Ejecutivo ha explicado que la 'Ley de reconstrucción y desarrollo económico y social' pretende hacer "crecer" al país a través de la implementación de más de 40 medidas organizadas en torno a cinco ejes : competitividad tributaria, fortalecimiento del empleo formal, desregulación, seguridad jurídica y contención del gasto público.

Según ha defendido, el proyecto no es una "agenda ideológica", sino "una oportunidad para que los chilenos, en unidad" cambien "el rumbo pensando en las futuras generaciones". Por ello, ha instado al Congreso a tramitar la norma "con urgencia y con altura de miras".

Entre los puntales sobre los que se apoya dicha reforma se encuentra la rebaja gradual del impuesto de primera categoría desde el 27% hasta llegar al 23%, esto es, "el nivel más competitivo de las últimas dos décadas".

Por otra parte, Kast ha aludido a una "exención transitoria del IVA" para la venta de viviendas nuevas y a la reinstauración del estatuto de invariabilidad tributaria para que las inversiones de largo plazo que quieran arribar al país "sepan cuánto pagarán de impuestos en los próximos 25 años".

"Esta reforma va a beneficiar a 150.000 empresas que le dan trabajo a más del 50% del mercado laboral formal y concentran casi el 90% de la inversión de Chile", ha aseverado tras ensalzar a su Administración como "el Gobierno de emergencia" que prometió y que "va a cambiarle la vida a millones de chilenos".

aeropuerto santiago de chile pudahuel (3) Chile ya concretó un primer vuelo con inmigrantes ilegales que dejaron el país. Foto Archivo Mdz Alf Ponce Mercado

Vuelos de deportación

Por otro lado, Kast ha confirmado en su intervención que "a primera hora" de este jueves despegará el primer vuelo "de muchos" para deportar inmigrantes que se encuentran en Chile en situación irregular.

"Mañana despegará el primer vuelo de muchos, y buses, que irán sacando de manera continua a todos aquellos inmigrantes irregulares que no deben continuar en el país", ha anunciado Kast.

Pese a que no ha detallado la cifra de personas que serán expulsadas en dicho vuelo, fuentes del Gobierno recogidas por el diario chileno 'La Tercera' estiman que podrían tratarse de entre 35 y 40 inmigrantes que partirán desde Santiago de Chile a Colombia y Ecuador.

"Escudo fronterizo"

En esa línea, el presidente ha calificado de "logro" de su primer mes en el cargo el plan de "escudo fronterizo". Kast ha afirmado que al tomar posesión había más de 300.000 extranjeros en situación irregular, algunos de los cuales, ha asegurado, estaban "vinculados a redes de crimen organizado que introdujeron en Chile niveles de violencia" que la población no había "conocido" antes.

El político ultraconservador ha subrayado que el objetivo del decreto es "comenzar a cerrar" las fronteras del país "mediante la instalación de zanjas, muros, tecnología de vigilancia y un despliegue conjunto del Ejército, Carabineros y la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) en la macrozona norte".

Kast ha sostenido que sus iniciativas se han traducido en una caída "significativa" de los ingresos irregulares en Chile, así como en un "mayor número de salidas voluntarias y de extranjeros expulsados del territorio nacional". Dpa