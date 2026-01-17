Tacos de camarón: receta fácil y rápida para cualquier ocasión
Prepara esta receta paso a paso de tacos de camarón, perfecta para disfrutar en cualquier ocasión de una auténtica comida mexicana.
Esta receta de tacos de camarón es perfecta para quienes buscan un platillo fresco, rápido y lleno de sabor. Combina mariscos jugosos con ingredientes sencillos y tortillas calientes, logrando una preparación ideal para comidas informales, reuniones familiares o una cena ligera con un toque mexicano.
Te Podría Interesar
Ingredientes para unos tacos de camarón perfectos
Rinde 4 porciones.
- 500 g de camarones crudos, pelados y desvenados.
- 12 tortillas de maíz.
- 2 cucharadas de aceite vegetal.
- 2 dientes de ajo finamente picados.
- 1 cucharadita de paprika.
- ½ cucharadita de comino.
- Sal al gusto.
- Pimienta negra al gusto.
- 150 g de col blanca finamente picada.
- 1 tomate mediano picado.
- 1 aguacate en rebanadas.
- 2 cucharadas de jugo de limón.
- Salsa picante al gusto.
Paso a paso ¡muy fácil!
1- Lava los camarones y sécalos bien con papel absorbente.
2- Coloca los camarones en un tazón y sazona con sal, pimienta, paprika y comino.
3- Calienta el aceite en una sartén a fuego medio.
4- Sofríe el ajo por unos segundos sin dejar que se queme.
5- Agrega los camarones y cocina durante 2 a 3 minutos por lado hasta que estén rosados.
6- Retira del fuego y reserva calientes.
7- Calienta las tortillas en un comal o sartén.
8- Coloca camarones sobre cada tortilla.
9- Añade col picada, tomate y aguacate.
10- Rocía con jugo de limón y agrega salsa al gusto.
11- Sirve inmediatamente para disfrutar su mejor textura y sabor.
De la cocina a la mesa
Esta receta de tacos de camarón destaca por su sencillez y versatilidad, permitiendo disfrutar del sabor natural del mar en pocos minutos. Es ideal para cualquier época del año y puede adaptarse fácilmente agregando aderezos cremosos, mango en cubos o diferentes tipos de salsa. Además, su preparación rápida la convierte en una excelente opción para quienes buscan comer bien sin pasar mucho tiempo en la cocina. Acompañados de arroz, frijoles o una ensalada fresca, estos tacos se transforman en una comida completa, equilibrada y muy apetecible. ¡A disfrutar!