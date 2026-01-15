Quesadillas de flor de calabaza: receta mexicana tradicional

Esta receta de quesadillas de flor de calabaza es un clásico de la cocina mexicana, apreciado por su sabor delicado y aroma herbal. Prepararla en casa permite disfrutar un platillo sencillo, nutritivo y tradicional, ideal para comidas ligeras, cenas rápidas o para compartir en familia cualquier día del año.

Cada familia adapta la receta según el tipo de queso disponible.

1- Lava bien la flor de calabaza, retira el pistilo y pícala finamente.

2- Calienta el aceite en una sartén y sofríe la cebolla hasta que esté transparente.

3- Agrega el ajo y cocina por unos segundos.

4- Incorpora la flor de calabaza, añade sal y cocina 3 a 4 minutos hasta que esté suave.

5- Calienta las tortillas en un comal.

6- Coloca queso y un poco del relleno en cada tortilla.

7- Dobla y cocina hasta que el queso se derrita.

8- Sirve calientes y acompaña al gusto.

La receta de flor de calabaza es común durante la temporada de cosecha. Shutterstock

De la cocina a la mesa

Esta receta de quesadillas de flor de calabaza demuestra que la cocina tradicional puede ser sencilla y deliciosa al mismo tiempo. El equilibrio entre la suavidad del queso y el sabor fresco de la flor crea un platillo reconfortante, ideal para cualquier ocasión. Además, es una opción versátil que puede adaptarse agregando epazote, chile o distintos tipos de queso. Servidas recién hechas, estas quesadillas son perfectas para desayunos, comidas ligeras o cenas rápidas. Preparar esta receta en casa es una forma práctica de conservar ingredientes típicos y disfrutar sabores auténticos de la gastronomía mexicana. ¡A disfrutar!