Quesadillas de flor de calabaza: receta mexicana tradicional
Prepara esta receta paso a paso de quesadillas de flor de calabaza, perfecta para disfrutar en cualquier ocasión de una auténtica comida mexicana.
Esta receta de quesadillas de flor de calabaza es un clásico de la cocina mexicana, apreciado por su sabor delicado y aroma herbal. Prepararla en casa permite disfrutar un platillo sencillo, nutritivo y tradicional, ideal para comidas ligeras, cenas rápidas o para compartir en familia cualquier día del año.
Ingredientes para unas quesadillas perfectas
Rinde: 4 porciones (8 quesadillas).
- 16 tortillas de maíz.
- 2 tazas de flor de calabaza limpia y picada (120 g).
- 300 g de queso Oaxaca o queso que funda.
- 1 cucharada de aceite vegetal (15 ml).
- ¼ de cebolla picada (40 g).
- 1 diente de ajo picado (5 g).
- Sal al gusto.
Paso a paso ¡muy fácil!
1- Lava bien la flor de calabaza, retira el pistilo y pícala finamente.
2- Calienta el aceite en una sartén y sofríe la cebolla hasta que esté transparente.
3- Agrega el ajo y cocina por unos segundos.
4- Incorpora la flor de calabaza, añade sal y cocina 3 a 4 minutos hasta que esté suave.
5- Calienta las tortillas en un comal.
6- Coloca queso y un poco del relleno en cada tortilla.
7- Dobla y cocina hasta que el queso se derrita.
8- Sirve calientes y acompaña al gusto.
De la cocina a la mesa
Esta receta de quesadillas de flor de calabaza demuestra que la cocina tradicional puede ser sencilla y deliciosa al mismo tiempo. El equilibrio entre la suavidad del queso y el sabor fresco de la flor crea un platillo reconfortante, ideal para cualquier ocasión. Además, es una opción versátil que puede adaptarse agregando epazote, chile o distintos tipos de queso. Servidas recién hechas, estas quesadillas son perfectas para desayunos, comidas ligeras o cenas rápidas. Preparar esta receta en casa es una forma práctica de conservar ingredientes típicos y disfrutar sabores auténticos de la gastronomía mexicana. ¡A disfrutar!