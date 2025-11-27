Receta de tlayudas: crujientes, tradicionales y llenas de sabor irresistible

Esta receta de tlayudas es una joya de la gastronomía oaxaqueña que combina tradición, textura crujiente y sabores intensos en cada bocado. Preparar esta receta en casa permite disfrutar de una experiencia auténtica, donde ingredientes sencillos se transforman en un platillo completo, ideal para compartir y celebrar la riqueza culinaria mexicana.

Una curiosidad de esta receta es que la tlayuda original se elabora con tortillas semi deshidratadas, lo que le da su característica textura crujiente.

1- Calienta las tlayudas en un comal hasta que estén ligeramente crujientes.

2- Unta una capa uniforme de frijoles refritos sobre cada tlayuda.

3- Agrega el quesillo deshebrado sobre los frijoles.

4- Cocina la carne asada con sal y pimienta hasta que esté bien cocida.

5- Coloca la carne caliente sobre la tlayuda.

6- Añade lechuga rallada y rodajas de tomate.

7- Incorpora tiras de cebolla y rebanadas de aguacate.

8- Rocía con un poco de aceite para potenciar el sabor.

9- Agrega la salsa de tu preferencia y sirve caliente.

Cada región de Oaxaca adapta la receta de tlayudas, variando el tipo de carne y los acompañamientos según sus costumbres locales. Cada región de Oaxaca adapta la receta de tlayudas, variando el tipo de carne y los acompañamientos según sus costumbres locales. Shutterstock

De la cocina a la mesa

Esta receta de tlayudas representa la perfecta unión entre sencillez y sabor profundo, destacando ingredientes tradicionales que reflejan la identidad culinaria de Oaxaca. Preparar esta receta en casa permite personalizar cada tlayuda según preferencias, ya sea con distintos tipos de carne o más vegetales frescos. Su base crujiente contrasta con la suavidad del queso y la cremosidad del aguacate, logrando una experiencia equilibrada y deliciosa. Además, esta receta es ideal para reuniones familiares o comidas informales, ya que resulta práctica, nutritiva y visualmente atractiva. Disfrutar tlayudas es conectarse con la tradición y celebrar la diversidad gastronómica mexicana de forma auténtica y memorable. ¡A disfrutar!