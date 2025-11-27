Receta de tlayudas: crujientes, tradicionales y llenas de sabor irresistible
Prepara esta receta paso a paso de tlayudas, perfecta para disfrutar en cualquier ocasión de una auténtica comida mexicana.
Esta receta de tlayudas es una joya de la gastronomía oaxaqueña que combina tradición, textura crujiente y sabores intensos en cada bocado. Preparar esta receta en casa permite disfrutar de una experiencia auténtica, donde ingredientes sencillos se transforman en un platillo completo, ideal para compartir y celebrar la riqueza culinaria mexicana.
Ingredientes para unas tlayudas perfectas
Rinde: 4 porciones.
- 4 tlayudas de maíz grandes.
- 300 g de carne asada (res, cecina o chorizo).
- 1 taza de frijoles refritos.
- 150 g de quesillo o queso Oaxaca.
- 1 aguacate.
- 1 tomate grande.
- 1/2 cebolla.
- Lechuga rallada.
- 3 cucharadas de aceite vegetal.
- Sal al gusto.
- Pimienta al gusto.
- Salsa roja o verde al gusto.
Paso a paso ¡muy fácil!
1- Calienta las tlayudas en un comal hasta que estén ligeramente crujientes.
2- Unta una capa uniforme de frijoles refritos sobre cada tlayuda.
3- Agrega el quesillo deshebrado sobre los frijoles.
4- Cocina la carne asada con sal y pimienta hasta que esté bien cocida.
5- Coloca la carne caliente sobre la tlayuda.
6- Añade lechuga rallada y rodajas de tomate.
7- Incorpora tiras de cebolla y rebanadas de aguacate.
8- Rocía con un poco de aceite para potenciar el sabor.
9- Agrega la salsa de tu preferencia y sirve caliente.
De la cocina a la mesa
Esta receta de tlayudas representa la perfecta unión entre sencillez y sabor profundo, destacando ingredientes tradicionales que reflejan la identidad culinaria de Oaxaca. Preparar esta receta en casa permite personalizar cada tlayuda según preferencias, ya sea con distintos tipos de carne o más vegetales frescos. Su base crujiente contrasta con la suavidad del queso y la cremosidad del aguacate, logrando una experiencia equilibrada y deliciosa. Además, esta receta es ideal para reuniones familiares o comidas informales, ya que resulta práctica, nutritiva y visualmente atractiva. Disfrutar tlayudas es conectarse con la tradición y celebrar la diversidad gastronómica mexicana de forma auténtica y memorable. ¡A disfrutar!