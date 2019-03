¿Thelma Fardin no dará más entrevistas?

Thelma Fardin viene acumulando varias demostraciones de bronca y enojo contra el periodismo y los medios de comunicación. Días atrás, fue muy crítica con los movileros que le hicieron varias preguntas en la entrada del Centro Cultural Konex, les pidió límites y terminó huyendo de las cámaras sin ver la obra a la cual tenía planeado asistir. A esto se suma que en las últimas horas, publicó en sus redes un duro descargo luego de que varios medios se hicieran eco de la difícil situación financiera que ella misma reveló.

“En la nota original, vos y el equipo se rompen la cabeza para visibilizar la problemática, pero lo que levantan otros medios es ‘Thelma la pasa mal porque no llega a fin de mes”, escribió la actriz en referencia su entrevista brindada a Oh La La!, en la que si bien el hilo principal es el feminismo y la lucha por el empoderamiento de las mujeres, Fardin también dedica parte de su tiempo para hablar y confesar que no pudo pagar el alquiler durante el último mes.

“Pasarla mal es otra cosa”, disparó la muchacha de 26 años, y agregó: “De esa nota podrían haber elegido titulares que muestren la realidad de muchas, pero eligen vender en vez de salvar”.

Tras sus duras palabras dedicadas a los medios, no sería alocado pensar en que Thelma deje de brindar entrevistas. Teniendo en cuenta la gran exposición que obtuvo debido a su impactante denuncia por violación contra Juan Darthés, ella misma aseguró que es difícil que sea contratada como actriz en este momento. Bajar su perfil mediático podría ser una de las opciones a barajar para poder reencauzar su carrera artística, en especial cuando cada declaración suya es capaz de generar un gran caudal de repercusiones mediáticas.

Fuente: Exitoína