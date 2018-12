La lección de Thelma: aprender, desaprender y reaprender

{ Maridaje } Para musicalizar la lectura de esta columna te propongo Music for the Sun King, de Tonbruket



Sin duda, el 11/12 marcó un quiebre, un hito que al cabo de los años hasta el más escéptico reconocerá no sin algo de vergüenza. Lo esencial era lo que se estaba visibilizando a través de la convocatoria realizada por el colectivo #ActricesArgentinas: un abuso que durante años (¡una década!) había estado soterrado por todos los frenos que activa una sociedad machista, con síndrome de avestruz, y, sobre todo, por una justicia que no garantiza ninguna empatía con las víctimas.

Lo que podríamos llamar la lección de Thelma es que para aprender tendremos que desaprender. Ese es el tan mentado “cambio de paradigma”. En criollo, cambiar el modelo instalado desde años ha donde la víctima se transforma en culpable antes que el victimario por el solo hecho de denunciar la agresión.

Acerca de esta revictimación pueden dar crédito cualquiera de las protagonistas de las 11 denuncias de violación que hay por día en el país. Según datos del Ministerio de Seguridad de la Nación, en el último año los casos denunciados crecieron un 20% respecto del 2017. Si bien los números sirven para dimensionar este fenómeno, lo básico es revisar esa matriz cultural que prohija este tipo de agresiones sexuales y las avala con su indiferencia y su silencio cómplice.

Lo que disparó la denuncia de la actriz Thelma Fardin excede su propio y doloroso caso. En apenas dos días, las consultas y denuncias a través de canales formales (líneas telefónicas específicas, no redes sociales) por este tipo de casos se incrementaron en todo el país más del 1.200%. Una tras otra van saliendo a la luz historias nunca cerradas, heridas que sólo la justicia podría suturar.

Lo cierto que una vez que ingresan en el circuito judicial, 7 de cada 10 causas por violencia de género, abusos o violaciones termina archivada o en un sobreseimiento, tal como lo reconoció en MDZ Radio Romina Pzellinsky. Para la titular de la Dirección General de Políticas de Género del Ministerio Público Fiscal, pese a los números más que significativos este tipo de delitos sigue siendo uno de los que menos se denuncia debido a que "el recorrido por la Justicia muchas veces es revictimizante".

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), sólo el 5% de las víctimas adultas de violencia sexual en América Latina lo denuncian formalmente.

El urgente reseteo

En esto de desaprender conductas, gestos y discursos profundamente incorporados, hay muchísimo por hacer, arrancando por la mesa familiar, continuando por una escuela que se haga eco de esta necesidad a través de la plena aplicación de los talleres de Educación Sexual Integral (ESI), los vínculos sanos de pareja y cerrando con tantos códigos sociales que ameritan un “reseteo” urgente.

El palpable empoderamiento de las mujeres, a escala global incluso, es parte de ese punto de inflexión para replantearse conceptos, preconceptos y demás taras que en este proceso de transición debemos poner en cuestión.

Desaprender para aprender y reaprender es necesario para no seguir replicando de generación en generación todo aquello que tarde o temprano se traduce en violencia, odio, injusticia, desigualdad... es decir, abusos de todo tipo.

La Justicia en el banquillo

A su vez, la Justicia tiene un rol clave para dar vuelta la taba. Sus fallas humanas y sistémicas, la falta de perspectiva de género, el descreimiento de base en muchos jueces, la sospecha de que todo es una venganza encubierta, ameritan un profundo replanteo y un seguimiento de las demás instituciones para que nadie pueda hacerse el distraído en algo tan sensible y definitorio.

No alcanza, no sirve reducir esta problemática al efecto escrachatorio de las redes sociales. Lo único que logra es hacer ruido en un momento donde escuchar lo que tienen para decir quienes sufrieron y sufren algún tipo de abuso es fundamental para prevenir, detectar y evitar a tiempo más víctimas. Ir a la Justicia es el primer paso. Aunque este poder esté tan devaluado y padezca hoy su peor descrédito, tiene ante sí la oportunidad y la fuerte demanda social de empezar a sintonizar con quienes más lo necesitan.

Para el pensador Alvin Toffler, los analfabetos del siglo XXI no serían aquellos que no supieran leer ni escribir, “sino aquellos que no puedan aprender, desaprender y reaprender”. Vale la misma especulación para los analfabetos emocionales que somos en tantas ocasiones de la vida cotidiana. Más de lo que estaríamos dispuestos a admitir.

#El Resaltador

En tiempos de neuropolítica

"Se dice que los generales se preparan para ganar las batallas que perdieron. En ese sentido la demanda de una buena parte de la sociedad parece estar más puesta en la necesidad de ser escuchada que de escuchar o ver... Ante la ausencia de nuevas ideas, la tecnopolítica se ofrece como una variante de la neuropolítica, buscando convencer a los indecisos mediante la ayuda de grupos de referencia virtuales. El problema, quizás, es que caracterizar a estas personas como indecisas sea equivocado y potencialmente peligroso para el sistema democrático en el momento que sus búsquedas comiencen a transitar por otros lugares".

{ Carlos De Angelis, sociólogo y docente, en Perfil }

