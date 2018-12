Thelma Fardin: "Esto no es contra los hombres"

La actriz Thelma Fardín dio una serie de entrevistas durante el fin de semana y anoche conversó con Luis Novaresio. Entre sus declaraciones, recalcó que “esto no es contra los hombres, va más porque se pueda desarmar el mandato de la masculinidad”.

"Me preocupa que hoy haya miedo. Veo hombres y jóvenes con miedo,. No vamos a salir a cortar cabezas. El que esté dispuesto a transformarse, bienvenido sea”, manifestó.

“No tenía idea de la dimensión que iba a tomar”, dijo sobre la repercusión que tuvo el caso y señaló: “No es que acá encontramos la receta para salvar esto, pero con mi historia se dio un fenómeno del que todo el mundo está hablando”.

Ante la posibilidad de enviarle un mensaje a Darthés a través de la pantalla, lo descartó y manifestó: “Ya hablé y encima fui escuchada. No todo el mundo está siempre escuchado. Algo que me conmueve es que muchas personas me dicen ‘no te creo’, lo que me duele es que no le crean a su hija o a su sobrina”.

Fardín tampoco se consideró como una persona adecuada para aconsejar a alguien que padezca lo mismo que le sucedió a ella. "Me costaría mucho decirle ‘hablá’, porque no conozco las particularidades de su familia o entorno. Pero sí sé que este es el camino, con todo lo que está haciendo la mujer para cambiar las cosas”, relató.