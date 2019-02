Thelma Fardin disfrutó del sol y reflexionó sobre su vida

Thelma Fardin se mostró disfrutando del sol en traje de baño, y realizó una profunda reflexión acerca del camino que atravesó en su vida y, especialmente, durante el último año, en el que realizó una impactante denuncia por violación contra Juan Darthés.

“Hace un año en tierra azteca, escribía un texto que hoy leo y me emociona, no por las palabras, sino porque me muestra donde estaba emocionalmente y donde estoy”, inició su escrito la actriz en Instagram.

“El camino que transité todo este año, acompañada, comprobando eso que dicen; que cuando te valoras y te das amor vos misma, dejas de buscar afuera, dejas de mendigar, y afuera se materializa todo eso hermoso que sos. En personas y momentos. Amanecí así, agradecida a la vida”, sostuvo Thelma, dando a entender que el difícil proceso que atravesó la está haciendo crecer como persona.

Fuente: Exitoína