Thelma Fardin: "No pagué el alquiler este mes"

Luego de su denuncia contra Juan Darthés, donde desató una ola que visibilizó incontables casos de abuso, la actriz conversó con OHLALÁ! sobre todo lo que vino después: su enorme responsabilidad de hoy y su imagen como símbolo de un cambio de paradigma.

Cuando le preguntaron si quería ser tapa de la edición de marzo, le explicaron en la previa que sentían una gran responsabilidad que salía en el mes de la mujer. "Eso mismo siento, una gran responsabilidad, por eso me interesa la propuesta", respondió Thelma, que desde la denuncia se había mantenido lo más guardada posible.

"Me hago cargo de mi rol en este momento. 'Me hago cargo', suena a que me pesa, pero ya no me pesa. Encontré un equilibrio, no lo siento solo sobre mi espalda, porque estoy acompañada, asesorada, preguntando todo el tiempo", contó.

"Esta movida no se generó desde el querer castigar, no era 'Yo voy a estar bien si logro el castigo'. Pero me gustaría que mi caso fuera ejemplificador, que sentara un precedente: de 1000 casos que suceden, solo 100 se denuncian y solo 1 o 2 llegan a condena", agregó.

"Hay una fantasía de que mi millón de seguidores en Instagram es un millón de pesos o dólares en mi cuenta. A ver..., no pagué el alquiler este mes. Ya se está resolviendo, no es que voy a estar en la calle mañana, pero mi rol conlleva un montón de otras situaciones: quién me sostiene emocionalmente, quién me presta plata en estos dos meses que yo no podía trabajar, porque... ¿quién me va a contratar en este momento como actriz?", contó.