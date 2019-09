Morena Rial y Facundo Ambrosioni llegaron un acuerdo tras la denuncia por violencia de género

Morena Rial y Facundo Ambrosioni llegaron a un acuerdo en la mediación que tuvieron por la denuncia de violencia de género.

La hija de Jorge Rial aseguró en Los ángeles de la mañana que tienen como prioridad a Francesco, el hijo que tuvieron juntos y que el tiempo ayudó a arreglar las cosas. “Queremos poder tener una relación por el bebé, porque no está bueno hablar por medio de abogados qué se hace y qué no con el bebé. Es nuestro hijo y nosotros decidimos traerlo al mundo como para ahora estar tan mal”, comentó.

Alejandro Cipolla, abogado de Morena aseguró que quiere que la causa quede en un parate, y aceptarán una probation, es decir, un acuerdo que entre él y la fiscalía que ellos vana a avalar. "Nosotros no nos vamos a oponer. Es la mejor solución por el bebé, para que no padezca los problemas de los padres. Una probation no implica culpabilidad de parte de él. Nosotros vamos a consentir ese acto jurídico a los únicos efectos de mermar la situación y que esto se pueda arreglar”, comentó.

Además, dijo que su defendida "tiene sentimientos hacia Facundo" y que el niño siente la ausencia de su papá, por lo que el acuerdo va en ese sentido.

Fuente: Rating Cero