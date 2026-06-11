Uno por uno: así reaccionaron los periodistas oficialistas ante la declaración jurada de Manuel Adorni

La reciente presentación de la declaración jurada de Manuel Adorni , tras meses de "misterio" y polémicas en torno a su evolución patrimonial, detonó una crisis de confianza que perforó incluso el blindaje mediático más afín al oficialismo. Las justificaciones del vocero presidencial, centradas en supuestas ganancias con Bitcoin, un pendrive perdido, un "error" de arrastre en sus expresiones previas, entre otros, desataron fuertes descargos.

La ola de indignación y críticas feroces por parte de los periodistas que históricamente han acompañado la narrativa de Javier Milei se hizo notar. La sensación generalizada en los estudios de televisión fue de decepción, enojo y la certeza de estar ante un relato insostenible.

Con la vehemencia que lo caracteriza, Esteban Trebucq no ocultó su enojo y se puso en el lugar del ciudadano común que atraviesa el duro contexto económico. "Es una verdadera tomada de pelo, esto es lo que siento", disparó sin filtros. Para el conductor, la justificación de Adorni es un insulto para sus propios votantes: "El laburante de a pie que todos los días se rompe el orto para llegar a fin de mes, ve que un tipo en la política transforma 200 en 500 en Bitcoin, y decís, 'che, soy un bolud*'".

Trebucq también expuso la fractura discursiva más grave de este episodio: la contradicción directa con Javier Milei. Recordó que, semanas atrás, el Presidente había asegurado que Adorni le había mostrado su declaración jurada completa, algo que el propio vocero desmintió recientemente al afirmar que "no fue necesario" mostrarle papeles y que solo "se lo comentó". Frente a esto, Trebucq fue tajante: "Dijo blanco y el Presidente dijo negro. Adorni mintió y quiso quemar al Presidente. El daño que le ha hecho Manuel Adorni al Presidente de la Nación es mayúsculo".

Desde una perspectiva técnica y tributaria, Antonio Laje desmanteló por completo la principal coartada de Adorni, quien se excusó diciendo que venía arrastrando una simple equivocación en sus presentaciones. Laje recordó que la obligación de transparentar los bienes no empezó cuando asumió como funcionario, sino que debía hacerlo desde hace años como cualquier ciudadano y profesional. "El error lo podés cometer un año. Lo corregís al año siguiente. Cuando vos sistemáticamente repetís el error, es decir, evadís y no declarás, pasa el otro año y no declarás... no es un error" .

Además, Laje expuso el verdadero motivo por el cual apareció esta declaración jurada ahora, vinculando el blanqueo del dinero con las recientes polémicas del vocero. "Si no hubiera saltado lo de los vuelos y todo el escándalo que vino después, y el contratista, y la casa, no nos hubiéramos enterado de nada", argumentó.

Luis Majul: "Dijo que tenía todos los papeles en orden y en blanco"

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El hombre no dejó espacio para las dudas ni intentó matizar el accionar de la Casa Rosada: "La respuesta es que Manuel Adorni mintió, porque dijo entre otras cosas, más de una vez, 'yo tengo todos los papeles en orden y en blanco y presentados como se debe'. Mintió, demoró su respuesta y eso es un dato de la realidad".

Majul trazó un paralelismo incómodo con la principal enemiga política del Gobierno. Recordó cuando a la expresidenta se le descubrieron millones no declarados, preguntándose retóricamente si el dinero del vocero era blanco o negro, y remató advirtiendo que "las declaraciones juradas de la familia Kirchner eran un verdadero queso gruyere", una mancha que ahora amenaza con salpicar a la gestión libertaria.

Jonatan Viale: "Decidió salvar su pescuezo de la cárcel"

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El conductor apuntó contra la narrativa construida por el vocero y le exigió al Gobierno que deje de subestimar a la sociedad. Al conductor le resultó inverosímil la historia oficial: "Ganó 300.000 dólares con Bitcoin en 2013, pero decidió vivir humildemente hasta que fue funcionario. El que construyó esta historia no la armó bien", ironizó.

Viale no tuvo reparos en destrozar la defensa televisiva de Adorni, calificándola como una "explicación tan burda, tan vulgar, tan ordinaria, tan ramplona, tan precaria y tan desprolija". Según su visión, el jefe de Gabinete recurrió a esta pantomima únicamente porque "decidió salvar su pescuezo de la cárcel" ante el avance judicial. Finalmente, advirtió sobre el intento de tapar el escándalo en medio del furor deportivo: "Mirar un partido de fútbol no implica apagar las neuronas. No traten a la gente como si fuera pelotuda. No subestimen al pueblo argentino".