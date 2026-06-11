Una famosa conductora de canal América arremetió contra Manuel Adorni: "Cínico"

Manuel Adorni fue duramente criticado tras sus declaraciones en LN+ y una conductora de canal América lo destrozó.

Manuel Adorni se encuentra en el medio de una fuerte tormenta luego de la entrevista que realizó en LN+. En redes sociales se volvió viral un posteo de una conocida conductora de canal América, quien no dudó en fulminar al jefe de Gabinete.

Se trata nada más y nada menos que de Yanina Latorre, quien no tiene miedo en opinar sobre política. Es de público conocimiento, ya que ella lo ha expresado en redes, que no está del lado del peronismo, pero tampoco dudó en arremeter contra Adorni.

"No entiendo que lo sigan bancando, esto es una vergüenza absoluta. Un cínico que nos toma de bolud...", fue la frase que utilizó la conductora de Sálvese Quien Pueda (América TV) tras la entrevista del funcionario de Javier Milei.

La conductora apuntó contra Manuel Adorni Captura de pantalla 2026-06-11 180958 La conductora sin filtro contra Manuel Adorni. Foto: X / @yanilatorre. La expanelista de LAM además compartió un posteo del periodista Claudio Savoia, quien posteó una remera con la inscripción "Vergüenza ajena" y preguntó a quién le regalaría esta prenda de ropa.