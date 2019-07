La presencia de los periodistas Fabián Doman, Claudio Rígoli y Francisco Jueguen "inclinó" la mesa de Mirtha Legrand del sábado hacia el lado político. Durante la emisión se tocaron diferentes temas de actualidad como las elecciones, la inflación, el dólar y los cambios más trascendentes en los cuatro años de gobierno de Mauricio Macri. Fiel a su estilo, la conductora no anduvo con vueltas y manifestó sus opiniones respecto a todos estos asuntos.

Jueguen se refirió al discurso que brindó Cristina Kirchner el viernes pasado en Mar del Plata: "Me llamó la atención que dijo que los derechos son importantes pero con presupuesto, hay que financiarlos. Está dando una señal al mercado, pero es algo que ella no hizo porque todo el sistema de protección social y muchos sistemas de derechos del cristinismo estuvieron con tarifas planchadas, dólar planchado e ingresos que fueron por arriba de la inflación. Y, obviamente, con una situación que terminó siendo explosiva".

Mirtha lo interrumpió para brindar su opinión: "Los kirchneristas no reconocen nada de todo eso. Yo no creí vivir para ver que sean candidatos personajes que están en la cárcel. Eso no ocurre en ninguna parte del mundo".

A fines de junio se conoció un audio del ex ministro de Planificación del kirchnerismo, Julio De Vido, en el que reafirmó su candidatura a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires dentro del espacio del peronista Santiago Cúneo y elogió a Cristina Kirchner. El ex funcionario lleva más de 600 días detenido en el penal de Marcos Paz.

Otro de los momentos destacados de la emisión de La Noche de Mirtha ocurrió cuando Doman le indicó a la diva sus deseos de verla a ella entrevistando a Macri y a Alberto Fernández. Pero la conductora le indicó que eso probablemente no sucederá.

"A Alberto Fernández no lo vemos a tener porque habló muy mal de este gobierno y yo estoy a favor de este gobierno", dijo, segura de su opinión al respecto.

Respecto a Macri, indicó que mantienen "una buena relación" aunque no hablan regularmente. Además, recordó el incómodo momento que les hizo vivir al Presidente y a Juliana Awada durante una cena en marzo de 2017: "Fue en la Quinta de Olivos. 'Ustedes no ven la realidad', les dije. Les dolió. Medio que se enojaron. Bah, no, no se enojaron…"

Fuente: Teleshow