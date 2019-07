Los ásperos comentarios de Mirtha Legrand sobre el hijo de Flavio Mendoza

Mirtha Legrand expresó polémicos comentarios en su almuerzo del domingo al escuchar la historia de Flavio Mendoza sobre Giselle, la joven que llevó a Dionisio, su hijo, durante nueve meses.

“Ella no es la madre. Es un vientre subrogado, el ovulo no era de ella. Justo hace unos días nació su nuevo bebé. Es su cuarto hijo, y nos encontramos con ella en Miami antes de que Dionisio cumpla un año. Es un amor de mujer, para mí es parte de mi familia y estamos en contacto todo el tiempo. Me manda mensajes cuando ve algo de Dionisio en las redes”, indicó el integrante del “VAR” del Súper Bailando 2019.

Mendoza también comentó que el marido de la mujer a la que contrató no estaba de acuerdo, pero que ella lo hizo por sentir “que había nacido, crecido, estudiado, pero que no había hecho nada por el mundo”. El bailarín también explicó que cuando Giselle le entregó al bebé, ella le dijo que “sintió que se había terminado un viaje maravilloso”, motivo por el cual decidió luego volver a ser madre.

“¿Cobran por eso?”, preguntó la diva, y el productor teatral sostuvo que quienes subrogan sus vientres deberían cobrar mucha más plata. “Lo que cobra esa persona no es suficiente para llevar a un embarazo nueves meses y amar a esa personita que no es tuya”, aseguró.

“Pero es raro”, disparó Mirtha, generando así el desconcierto de Flavio. “Es raro porque en algún momento tendrá deseo de ver al chiquito”, fundamentó La Chiqui.

“Lo vio y lo ve, pero yo creo que es un acto de amor. Los actos de amor no hay que verlos como una rareza”, le dijo Mendoza a la diva.

“¿No comercia con eso?”, insistió la conductora, pero el bailarín remarcó la importancia de la subrogación de vientre. “Sí, pero comercia por una buena causa, así como hay gente que comercia por malas causas también. En Estados Unidos, por ejemplo, es muy caro estudiar y entonces eso es una parte para ayudar a sus hijos”, respondió el creador de Stravaganza.

“No sé, es raro”, reiteró Legrand.

Fuente: Exitoína