"Super Bailando": Flavio Mendoza trató de "gordito" a Fede Bal

Supo ser campeón del certamen en el 2015 y gran protagonista de todas las ediciones en las que se presentó.

Por eso, luego de un año "sabático" en cuanto a su participación en el Bailando, era muy esperado el regreso a la pista de Fede Bal, quien luego de competir con su ex pareja, Laurita Fernández, esta vez bailará junto a Lourdes Sánchez.

Luego de su performance, el jurado le dio un total de 18 puntos, aunque la polémica llegaría con la palabra del BAR, particularmente con la opinión de Flavio Mendoza, uno de sus nuevos integrantes.

"El año pasado estuvo conmigo, es un capo, increíble. Me parece que el problema acá lo tiene el caballero, creo que estás diez kilos arriba. En el caso de él te veo como forzado, hicieron un par de trucos complicados.

"Sí, estoy un poquito excedido de peso, voy a estar un poco mejor", reconoció el propio Fede, lejos de tomarse a mal las palabras del artista.

"Sí, pero más que excedido de peso viste que uno es como que se deja y volver es difícil. Si bien hiciste un truco difícil, me parece que te falta, me parece que vos algún día tendrías que bailar como un bailarín increíble. Pero por vos y por Nahuel voy a subir un punto", cerró Flavio.

"Pero qué, le sube un punto porque trabajó el año pasado con él, ¿qué tiene que ver? Escuchame, aclaremos los tantos, si le va a subir un punto porque el año pasado trabajó con él, y el BAR la función que tiene es analizar la técnica y ver si tiene algún defecto en la técnica", se quejó Polino.

"La técnica de Lourdes fue perfecta", expresó el creador de Stravaganza.

"Pero vos estás para Cuestión de peso mi amor, estás midiendo el peso de los participantes, tenés que medir la técnica nada más", insistió del lado de enfrente uno de los jurados.

"No, no es solamente técnica, es lo que me gusta ver o no", se justificó Flavio.

"Es que venía con un discurso para bajarle cuatro puntos, y le subió uno", cerró Flor Peña entre risas.

