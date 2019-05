"Súper Bailando 2019": Tinelli presentó al jurado oficial y al nuevo BAR-SM

De a poco, la emoción por la vuelta de Marcelo Tinelli y la temporada número 30 de ShowMatch le va dejando paso al comienzo del Bailando y lo que tiene que ver propiamente con el certamen.

Es que apenas abrió el programa, el conductor le dio paso a la presentación del jurado y el BAR, cuya formación fue totalmente renovada.

En primer lugar, el vicepresidente de San Lorenzo les dio la bienvenida a Aníbal Pachano, a Laura Fidalgo y a Flavio Mendoza, quienes reemplazaron a Lourdes Sánchez -quien regresa a la pista junto a Fede Bal-, La Chipi y Jorgito Moliniers.

"Tremendo el BAR, fuerte el aplauso para ellos tres. El BAR de este año es como que teníamos un Duna, un Fiat 600 y un Fiat 125 cupé como el que yo tenía en el año '72, y nos trajeron una Bugatti, un Lamborghini y un Porsche", expresó el ex candidato a presidente de la AFA.

"Se cumplió el sueño gracias a vos", le dijo Pachano. "¿Por qué tienen? miedo, si somos pares", agregó luego cuando Tinelli sugirió que algunos integrantes del jurado le tenían miedo.

"Gracias porque nos das esta posibilidad de hacernos populares, gracias también a los bailarines, que hoy son figuras, protagonistas de elencos", expresó Fidalgo.

"Es un master para nosotros, para dar las devoluciones. Queremos dar devoluciones constructivas, no peleas", agregó.

"Un placer volver, estar acá. Todos nosotros tenemos escuelas de danza, y gracias a este programa también la gente quiere estudiar. Gracias a que pasé por este programa, la gente piensa que soy el mejor nadador del mundo, yo sé nadar perrito nomás. Pero eso me hizo hacer mi gran sueño, que fue Stravaganza, y Mahatma, Franciscus, esto es un lugar donde todos crecimos", afirmó Flavio.

Luego, claro está fue el turno del jurado, con Ángel De Brito a la cabeza. "Muy contento de estar acá de nuevo", expresó el conductor de Los Ángeles a la Mañana. "El año pasado tuvimos BAR y convivimos", afirmó al ser consultado por la nueva formación del mismo, para luego agregar que "están como muy entusiasmados, me da ternura eso".

El siguiente en ser presentado fue Marcelo Polino. "Feliz de estar acá, siempre se extraña, y disfruté mucho el programa de ayer", afirmó.

"Maravilloso, me gustó ver a tus hijos, a tu familia, y me parece que éste es tu gran logro", lo halagó, para luego bromear con respecto a la presencia del BAR. "Los odio, me molesta el poder que les diste", expresó con su habitual ironía. "Más allá del puntaje, cómo vamos a hacer para acallar a Pachano y Laura Fidalgo", continuó bromeando, antes de darle paso a Florencia Peña.

"La odio, si me la encuentro la acuchillo", bromeó la ex protagonista de Casados con Hijos sobre su personaje de Moni Argento.

"El año pasado fue como dudosa mi participación, este año estoy como apoltronada, malísima", definió.

"Qué me va a joder el BAR, es como un bar de bebida más añeja", lanzó. "En el mejor de los sentidos", agregó entre risas. Me encanta porque son personas a las que respeto mucho y van a ser muy picantes", concluyó, antes de que ingresara Pampita.

"Soy una fan, amo el programa, un programa que le da trabajo a mucha gente. Es un gustazo estar de vuelta, estoy feliz, nerviosa obviamente", reveló, para luego referirse a su relación con De Brito.

"Estamos bien, ¿no Angel? Arrancamos de cero esta temporada", cerró.

Fuente: Teleshow