Picante pregunta de Ángel de Brito a Siciliani: "¿Saliste con Lavezzi?"

En la noche del martes, Griselda Siciliani fue la encargada de inaugurar la pista del "Súper Bailando 2019" y después de presentar su coreo de Música Disco junto a Nico Villalba se dispuso a recibir las devoluciones del jurado.

Pero antes de darle su calificación, Ángel de Brito le consultó sobre su vida sentimental y le preguntó si estaba sola. "Sí, re soltera", respondió la actriz.

¿Es cierto que saliste con El Pocho Lavezzi?", arrojó de manera sorpresiva el periodista de espectáculos. "¡¿Qué?!", dijo Siciliani.

"La ex (Yanina Screpante) está convencida, por eso te lo quería preguntar", explicó De Brito. "No es cierto, nada que ver. Lo conozco, es divino... Pero no", cerró Griselda.