Mirtha Legrand pretende recuperar el rating imitando una estrategia de Andy Kusnetzoff

Mirtha Legrand comenzó el 2019 modificando el horario de su programa de los sábados para evitar competir con Andy Kusnetzoff, aunque el nuevo plan la llevó a perder en las mediciones con Casados con Hijos. Ahora, y tras la operación a la que debió someterse, la diva y su producción plantearon una estrategia para cuidar la salud de la conductora.

La Chiqui ya había anticipado que planeaba tener menos invitados políticos en esta temporada, pero en pleno año electoral fue muy difícil cumplir su promesa para intentar tener en su mesa todos los temas de actualidad. Sin embargo, y demostrando nuevamente que no le tema a lo cambios a la hora de intentar mejorar los números del rating, para este fin de semana decidió dar un nuevo giro: ni en La Noche de Mirtha ni en Almorzando con Mirtha Legrand tendrá invitados vinculados a la política.

Para el programa del sábado a las 20 la diva sentará en su mesa a Gino Bogani, Emilia Attias, El Polaco, Manuel Lozano y el Dr. Carlos Damín (Hospital Fernández). Dos horas más tarde, y en la pantalla de Telefe, Andy tendrá en PH, Podemos Hablar a Fátima Florez, Martín Seefeld, Luli Fernández, Roberto Piazza, Carla Conte y Walter Herrmann.

Para su clásico almuerzo de los domingos Mirtha recibirá a Soledad Silveyra, Lizy Tagliani, Coco Sily, Rodrigo Noya, Cinthia Fernández y José Bianco. Además, habrá un musical a cargo de Bandana.

A pesar que la producción quedó muy contenta con lo que ocurrió en la mesa del domingo anterior con el "cruce" entre Elisa Carrió y Fátima Florez, en esta oportunidad la política quedará de lado. Vale recordar que la referente de Cambiemos discutió con la imitación que Fátima hizo de Cristina Fernández de Kirchner.

"Quiero decirle, acá con el bastón de mando, a la señora Mirtha Legrand que es un placer estar en este programa. No me invitó, pero de verdad es un placer porque es la mesa más famosa de la Argentina, cincuenta y un años", dijo la imitadora con la inconfundible voz de la ex mandataria y un grisín en la mano. “Ya vengo fumándome a Lilita durante dos horas”, agregó. Lilita no tuvo miedo en confrontar a la imitación de CFK, y recordó un peculiar episodio que vivieron juntas. "¿Te acordás cuando estábamos acá sentadas las dos y me dijiste 'no te rasques la cabeza' y yo te dije 'tengo piojos' y casi te moriste?", disparó la diputada en parte de la increíble discusión.

