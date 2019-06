La recordada entrevista de Mirtha Legrand a Héctor Ricardo García

En 1998, Mirtha Legrand había llevado a su mesa a la madre del fotógrafo José Luis Cabezas, quien fue asesinado en 1997. Durante la entrevista, la mujer se refirió a Héctor Ricardo García, fundador y en aquel entonces dueño de Diario Crónica y Crónica TV.

"Habrán observado ayer que la mamá de José Luis Cabezas comentó en un momento en la mesa que el señor Héctor García había vendido el diario Crónica o el señor (Alfredo) Yabrán había hecho aportes al diario", comenzó diciendo la conductora.

Tras su introducción, Mirtha presentó al empresario que ya se encontraba en su living para defenderse de aquella acusación: "Me sentí afectado sobre todo porque una hora después vino al canal y dijo todo lo contrario. Ella expresó que fue una equivocación, que no tenía pruebas y que me quería mucho".

"A mí todo esto no me toma por sorpresa porque yo en mi vida periodística, empecé vendiendo diarios, fui fotógrafo, fundé un diario, luego un canal...", continuó. Y concluyó sin vueltas: "Aparte Crónica no se vende, es lo único que no vendería en mi vida".

